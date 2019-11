Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbrüche, Sachbeschädigung, Diebstähle und Unfälle

Aalen (ots)

Aalen-Ebnat: In Wohnhaus eingebrochen

Durch die aufgehebelte Balkontüre gelangte ein Unbekannter am Montag zwischen 8.30 Uhr und 17.40 Uhr in die Erdgeschosswohnung eines Zweifamilienhauses in der Ebnater Hauptstraße ein. Er durchsuchte und verwüstete die Wohnung und beschädigte einen Schrank erheblich. Wertgegenstände wurden nach ersten Feststellungen nicht entwendet. Hinweise auf den Einbrecher nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Aalen: Pkw zerkratzt

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen letzter Woche wurde von einem Unbekannten ein in der Friedrichstraße geparkter Pkw BMW zerkratzt. Der Schaden wird auf ca. 1500 Euro beziffert. Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen wurde ein auf dem Karlsplatz geparkter Daimler Viano auf der Beifahrerseite ebenfalls zerkratzt und ein Schaden von ca. 2000 Euro verursacht. Hinweise nimmt in beiden Fällen das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Aalen: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Beim Wechsel vom linken auf den rechten Fahrstreifen der Friedrichstraße kollidierte am Montagnachmittag eine 80-jährige VW-Lenkerin mit einer dort fahrenden 38-jährigen Subaru-Lenkerin und verursachte einen Gesamtschaden von ca. 2500 Euro.

Neresheim: Im Begegnungsverkehr gestreift

Auf einem Gemeindeverbindungweg zwischen Neresheim und Auernheim streiften sich am Montagnachmittag gegen 14 Uhr der 56-jährige Lenker eines Linienbusses und eine entgegenkommende 33-jährige VW-Lenkerin im Begegnungsverkehr, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 1000 Euro entstand.

Westhausen: Autobahnunfall

Auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Ulm streifte ein 42-jähriger Lkw-Lenker am Montagmorgen gegen 6.40 Uhr beim Wechsel vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen eine dort fahrende 24-jährige Smart-Lenkerin an der linken Fahrzeugseite. Dadurch entstand ein Gesamtschaden von ca. 5200 Euro.

Ellwangen: Unfallflucht

Vermutlich beim Ein-/Ausparken beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker einen geparkten Pkw VW, der zwischen Sonntagnachmittag und Montagvormittag auf einem Hotelparkplatz in der Karlstraße abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt und hinterließ einen Schaden von ca. 3500 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: Auffahrunfall

Einen Auffahrunfall verursachte am Montagnachmittag eine 27-jährige Ford-Lenkerin, als sie gegen 18.30 Uhr die Abbiegespur der Siemensstraße in Richtung Haller Straße befuhr und auf eine haltende 42-jährige VW-Lenkerin auffuhr. 3000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Heubach: Diebstahl aus Kellerraum

Vermutlich über eine unverschlossene Garage verschaffte sich ein Dieb am Montag zwischen 17 Uhr und 22 Uhr Zutritt zu einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Gmünder Straße, aus dem er ein weißes Mountainbike und ein Pocketbike entwendete. Hinweise auf den Einbrecher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Heubach: Diebstahl aus Pkw

Auf dem Parkplatz einer Sporthalle in der Adlerstraße drang ein Unbekannter am Montag zwischen 19 Uhr und 20.30 Uhr in einen verschlossenen VW Tiguan ein, durchwühlte diesen und entwendete einen schwarzen Ledergeldbeutel, der auf dem Beifahrersitz abgelegt war. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Wildunfälle

Mögglingen: Auf der B 29 wurde auf Höhe Mögglingen ein Fuchs am Montagabend gegen 20.10 Uhr von einem 23-jährigen Fahrzeuglenker erfasst und getötet. Das Fahrzeug war durch den Aufprall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf ca. 2500 Euro beziffert.

Obergrönigen: Am Montagnachmittag wurde gegen 17.10 Uhr ein Reh von dem Pkw eines 21-jährigen BMW-Lenkers erfasst und getötet, der die L 1080 von Eschach in Richtung Obergröningen befuhr. 1500 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Mutlangen: Auffahrunfall

Am Montagnachmittag kam es gegen 15.15 Uhr auf der Spraitbacher Straße zu einem Auffahrunfall. Ein 35-jähriger VW-Lenker war aus Unachtsamkeit auf den Pkw einer 57-jährigen Mercedes-Lenkerin aufgefahren, die in Richtung Lindacher Straße ihr Fahrzeug abbremste, um nach links auf einen Kundenparkplatz abzubiegen. 4000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeugbrand

Am Montagabend musste die Feuerwehr Schwäbisch Gmünd ausrücken, nachdem gegen 19 Uhr auf der B 29 im Bereich der Anschlussstelle Schwäbisch Gmünd-Ost ein Pkw Smart in Fahrtrichtung Aalen in Brand geraten war. Dieser wurde durch einen technischen Defekt am linken Vorderrad ausgelöst. Die Fahrerin blieb unverletzt.

