Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Wer wurde durch den weißen Porsche gefährdet

Georgsmarienhütte (ots)

Die Polizei ermittelt derzeit gegen den Fahrer eines weißen Porsche wegen Straßenverkehrsgefährdung, die sich am Sonntagabend im Südkreis ereignet hat. Zeugen hatten die Polizei gegen 20.25 Uhr informiert, nachdem der Porsche mit Hannoveraner Kennzeichen (H-XXXX)im Bereich Borgloh durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen war. Den Beamten gelang es wenig später, den Wagen auf der Rothenfelder Straße anzuhalten und den Fahrer zu kontrollieren. Da der Mann stark alkoholisiert war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Die Polizei sucht nun nach einem VW Kombi, dessen Insassen nach Angaben der Zeugen auf der Iburger Straße in Wellendorf durch den Porsche-Fahrer gefährdet wurden. Der Mann fuhr mit seinem Sportwagen im Bereich zwischen der Einmündung zur Straße Sackland und dem Combi-Markt komplett in den Gegenverkehr, so dass der VW gerade noch durch Ausweichen einen Frontalzusammenstoß vermeiden konnte. Der Fahrer oder die Fahrerin dieses Autos wird gebeten, sich bei der Polizei in Georgsmarienhütte zu melden. Telefon: 05401-879500.

