Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Raub auf Spielhalle

Fürstenau (ots)

Die Spielhalle an der Parkstraße ist in der Nacht zu Donnerstag von einem Unbekannten überfallen worden. Der mit einem roten Tuch maskierte Täter betrat gegen 01.15 Uhr das Objekt durch den Hintereingang, bedrohte die 27-jährige Angestellte mit einer Schusswaffe und bediente sich schließlich am Inhalt der Kasse. Danach flüchtete der Räuber aus dem Gebäude und stieg vermutlich in einen in der unmittelbaren Nähe abgestellten Pkw. Der Täter war etwa 170 bis 175cm groß, schlank und hatte eine tiefe Stimme. Bei dem Überfall trug er einen schwarzen Kapuzenpullover. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bersenbrück unter der Telefonnummer 05439-9690.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell