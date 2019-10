Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Gemeinsame Tempo-Kontrollen an Schulen nach den Herbstferien: Keine Raser, aber viele zu schnell

Kassel (ots)

Landkreis Kassel: Gemeinsame Tempo-Kontrollen zum Schulbeginn nach den Herbstferien führten das Radarkommando der Kasseler Polizei, die Stadt Vellmar und die Gemeinde Kaufungen am heutigen Dienstag durch. Zum Schutz der Schülerinnen und Schüler überprüften sie in der Zeit zwischen 7 Uhr und 13:30 Uhr die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer an Schulen in Kaufungen, Fuldatal und Lohfelden. Erfreulicherweise stellten sie dabei keine Raser fest, allerdings fuhren rund 12,1 Prozent der Fahrzeuge zu schnell, was einen vergleichsweise hohen Anteil darstellt. Zuletzt waren bei ähnlichen Aktionen nur einstellige Überschreitungsraten festgestellt worden.

Insgesamt 1.137 Fahrzeuge fuhren heute durch die Messstellen von Polizei und Kommunen an der Grundschule Niederkaufungen, der Gesamtschule Heiligenrode, der Gesamtschule Fuldatal, und der Regenbogenschule Lohfelden. 138 Fahrer überschritten die dort jeweils erlaubten 30 km/h und müssen nun mit Verwarngelder bis 35 Euro rechnen. Bei mehr als 20 km/h über der zulässigen Höchstgeschwindigkeit lag erfreulicherweise keiner der gemessenen Werte.

