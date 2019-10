Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte werfen Scheibe ein und erbeuten Spielkonsole: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe:

Ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in Bad Wilhelmshöhe, der sich am gestrigen Montag während der Abwesenheit der Bewohner ereignete, beschäftigt derzeit die Ermittler des zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kriminalpolizei. Bislang unbekannte Täter warfen eine Scheibe ein und erbeuteten aus dem Haus eine Spielkonsole. Da den Ermittlern eine Beschreibung eines auffälligen Mannes, der im Bereich des Tatorts gesehen wurde, vorliegt, erbitten sie Zeugenhinweise.

Wie die Bewohner des Hauses den aufnehmenden Beamten des Kriminaldauerdienstes berichteten, hatten sie das Haus im Heideweg, nahe der Christuskirche, gegen 08:50 Uhr verlassen. Bei ihrer Rückkehr gegen 13 Uhr stellten sie schließlich den Einbruch fest. Die unbekannten Einbrecher hatten eine Scheibe im Erdgeschoss des Hauses eingeworfen und waren so in das Innere gelangt. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume. Der Versuch der Täter, einen Fernseher zu klauen, scheiterte offensichtlich, da dieser an der Wand verschraubt war. Mit der erbeuteten Spielkonsole ergriffen die Unbekannten schließlich die Flucht in unbekannte Richtung.

Zeuge beobachtet Mann im Bereich des Tatorts

Ein Zeuge gab an, dass er zwischen 9 und 10 Uhr einen Mann im Bereich des Tatorts gesehen hat. Dieser sei etwa 1,65 Meter groß gewesen und habe eine normale Stur gehabt. Er trug eine Jeans, blaue Turnschuhe, eine helle Jacke und ein dunkles Cappy. Ob der beobachtete Mann mit dem Einbruch im Zusammenhang steht, ist derzeit noch unklar und bedarf weiterer Ermittlungen.

Weitere Zeugen, die Beobachtungen im Bereich des Tatorts gemacht haben und Hinweise auf die Täter oder den beschriebenen Mann geben können, melden sich bitte bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561- 9100.

