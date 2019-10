Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Lieferwagen nimmt entgegenkommendem Motorrad die Vorfahrt: 50-jähriger Zweiradfahrer schwer verletzt

Kassel (ots)

Lohfelden (Landkreis Kassel): Am gestrigen Montagabend kam es auf der Rudolf-Diesel-Straße in Lohfelden nahe der Kasseler Stadtgrenze zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 50-jähriger Motorradfahrer aus Guxhagen schwer verletzt wurde. Der aus Kassel stammende 29-jährige Fahrer eines Lieferwagens hatte dem entgegenkommenden Zweiradfahrer gegen 15:10 Uhr beim Linksabbiegen auf das Grundstück eines Paketzentrums die Vorfahrt genommen. Der in Richtung Lohfelden fahrende 50-Jährige war daraufhin gegen die rechte Fahrzeugseite des abbiegenden Transporter gekracht, wobei er sich die schweren, jedoch nicht lebensgefährlichen Verletzungen zuzog. Er musste anschließend mit einem Rettungswagen in ein Kasseler Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen war jeweils ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro entstanden. Das Motorrad musste abgeschleppt werden.

