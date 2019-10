Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Fahrraddiebe in der Nacht geschnappt: Polizei sucht Besitzer eines gestohlenen Fahrrads

Kassel (ots)

Kassel-Nord und -Mitte:

Gleich zwei mutmaßliche Fahrraddiebe konnten Polizisten in der Nacht zum heutigen Montag unabhängig voneinander im Kasseler Stadtgebiet festnehmen. Während in der Kasseler Nordstadt bei der sofort eingeleiteten Fahndung das bereits geklaute Fahrrad aufgefunden wurde und die Festnahme eines tatverdächtigen 39-Jährigen gelang, konnte in der Innenstadt eine wachsame Polizeistreife eine 40-jährige Frau auf frischer Tat ertappen. Beide müssen sich nun wegen Fahrraddiebstahls verantworten. Außerdem bitten die Beamten der Operativen Einheit der Kasseler Polizei, die mit den weiteren Ermittlungen betraut sind, den bislang unbekannten Besitzer des im Westring gestohlenen Fahrrads, sich bei der Polizei zu melden.

Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte gegen 23:20 Uhr die Polizei, da er im Westring, unweit der Holländischen Straße, einen Mann beobachtete, der sich mit einer Eisenstange auffällig an einem Fahrradschloss zu schaffen machte. Bei Eintreffen der Polizisten konnte nur noch das aufgebrochene Fahrradschloss gefunden werden. Das Fahrrad, das vorher an einer Straßenlaterne angeschlossen war, fehlte bereits. Dank der Täterbeschreibung des Zeugen konnten die Polizisten schließlich den 39-Jährigen aus Kassel in unmittelbarer Nähe festnehmen. Auch das gestohlene weiße Damenrad, das er offenbar bei seiner Flucht stehengelassen hatte, fanden die Beamten bei der Fahndung.

In der Friedrich-Ebert-Straße, nahe der Westendestraße, bemerkten Polizisten des Polizeireviers Mitte gegen 01:50 Uhr die 40-Jährige, die gerade versuchte, ein Fahrradschloss gewaltsam zu öffnen. Die Frau räumte dann auch ein, dass sie das angeschlossene Fahrrad klauen wollte. In ihrem Rucksack fanden die Beamten gleich mehrere Werkzeuge, die sie möglicherweise für weitere Taten nutzen wollte und stellten diese sicher. Nach den polizeilichen Maßnahmen auf dem Revier entließen sie die 40-Jährige.

Die Ermittlungen in beiden Fällen dauern an. Der bislang unbekannte Besitzer des sichergestellten weißen Damenrads des Herstellers "Pegasus", das im Westring gestohlen wurde, wird gebeten, sich bei der Polizei Kassel unter Tel.: 0561- 9100 zu melden.

