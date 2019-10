Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unfallflucht in Autobahnausfahrt Baunatal-Nord: Unbekannter verliert Teile von Audi A 3 und flüchtet

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel): Einen lauten Knall, den Beamte der nahegelegenen Polizeiautobahnstation Baunatal noch auf ihrer Dienststelle hören konnten, verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer am gestrigen Sonntagvormittag, um 11:15 Uhr, mit einem Unfall in der Ausfahrt der A 49 "Baunatal-Nord". Der aus Richtung Kassel kommende Unbekannte war dort vermutlich infolge überhöhter Geschwindigkeit mit seinem Wagen in den Aufprallschutz zwischen Ausfahrt und Autobahn gekracht, hatte anschließend aber sofort das Weite gesucht. Bei Eintreffen der durch den Knall alarmierten Beamten der Autobahnpolizei befanden sich an der Unfallstelle nur noch Trümmerteile vom Fahrzeug des Verursachers. Anhand dieser Teile lässt sich jedoch nachvollziehen, dass dort ein Audi A3, Modell 8P, Baujahr März 2003 bis Mai 2012 in den Aufprallschutz gekracht war und nun im linken Frontbereich nicht unerheblich beschädigt sein dürfte. An zwei "Tonnen" des Schutzes war ebenfalls Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro entstanden. Die Beamten der Polizeiautobahnstation bitten nun um Hinweise auf ein solches Fahrzeug oder auf den bislang unbekannten, flüchtigen Fahrer. Zeugen melden sich bitte unter der Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell