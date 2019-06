Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Stutensee - Ergänzende Täterbeschreibung zum versuchten Raub am Mittwoch

Stutensee (ots)

Wie bereits am 13.06.2019, um 10:30 Uhr, berichtet, gingen am Mittwoch zwei bislang unbekannt Jugendliche einen 57-jährigen Mann in einem Vogelpark in der Rheinstraße Ost in Stutensee-Friedrichstal körperlich an und verlangten zwischenzeitlich die Herausgabe seines Handys.

Die beiden Tatverdächtigen konnten mittlerweile recht detailliert beschrieben werden.

Erster Tatverdächtiger: - Männliche Person - Circa 18 - 20 Jahre alt - Etwa 180 cm groß - Kurze blonde Haare - Vermutlich Deutscher, sprach Deutsch ohne Akzent - War mit einer grau / weißen Arbeitshose (Latzhose) bekleidet, welche nur knielang war - Könnte eventuell ein Maler sein - Trug mehrere silberne Nasenringe, mittig unter der Nasenscheidewand, nach unten hängend

Zweiter Tatverdächtiger: - Männliche Person - Circa 18 - 20 Jahre alt - Etwa 185 cm groß - Kurze schwarze Haare - Kräftige, muskulöse Erscheinung - Südländisches Aussehen, sprach Deutsch ohne Akzent - War mit einem dunklen T-Shirt bekleidet

Mit der Veröffentlichung der Täterbeschreibung hofft die Polizei auf Hinweise von regional ansässigen Bürgern. Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 0721/666-5555, mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

