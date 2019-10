Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Renitenter Fahrgast randaliert und verletzt Busfahrer sowie 32-Jährige: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Ein bislang unbekannter Fahrgast randalierte am Freitagabend offenbar stark alkoholisiert in einem Linienbus im Kasseler Stadtteil Bettenhausen und beschädigte mutwillig die Telefonanlage, nachdem er mit dem Busfahrer wegen des Fahrpreises in Streit geraten war. Der aggressive Täter schlug im weiteren Verlauf den Busfahrer und eine 32-jährige Insassin, wodurch beide leichte Verletzungen erlitten. Da der renitente Mann unerkannt flüchten könnte, erbitten die zuständigen Beamten der Ermittlungsgruppe des Polizeireviers Ost Zeugenhinweise.

Wie der 56-jährige Busfahrer den aufnehmenden Beamten mitteilte, war der Mann gegen 18:30 Uhr am Platz der Deutschen Einheit in den Linienbus, der in Richtung Niestetal fuhr, eingestiegen und entrichtete den Fahrpreis bis zur Stadtgrenze Kassel. An der Haltestelle "Dahlheimer Weg" habe er den Fahrgast dann wenige Minuten später darauf hingewiesen, dass er den Fahrpreis für eine Fahrt in den Landkreis bezahlen oder aussteigen müsse. Daraufhin sei der Mann ausgerastet und schlug den 56-Jährigen unvermittelt ins Gesicht. Als der Verletzte versuchte, mit dem Bustelefon die Polizei zu alarmieren, griff der Randalierer nach dem Telefon und zertrümmerte es. Auch eine 32-jährige Frau aus Kassel, die im Bus saß, verletzte der Täter durch Schläge ins Gesicht. Schließlich ergriff der Täter zu Fuß die Flucht in Richtung Niestetal-Heiligenrode, während Fahrgäste die Polizei verständigten. Die durch die Polizisten umgehend eingeleitete Fahndung nach ihm verlief erfolglos. Die Beamten beziffern den entstandenen Sachschaden auf etwa 1.500 Euro und fertigten Anzeigen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung. Der renitente Fahrgast wird wie folgt beschrieben: - Etwa 25 bis 35 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß, kurze braune Haare, Dreitagebart, trug eine blaue Jeans, eine graue Jacke oder Kapuzenpullover, sprach akzentfrei Deutsch. Er war deutlich alkoholisiert, wie die Zeugen angaben.

Die Beamten der Ermittlungsgruppe des Polizeireviers Ost bitten Zeugen, sich unter Tel.: 0561- 9100 bei der Polizei Kassel zu melden.

