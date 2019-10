Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel (Nord-Holland): 88-jährige, gehbehinderte Dame erleidet bei Raubüberfall Nasenbeinbruch - Polizei bittet um Hinweise auf flüchtigen Täter

Kassel (ots)

Zu einem brutalen Überfall kam es am heutigen Sonntagvormittag in Kassel. Dabei erlitt das 88-jährige Opfer einen Nasenbeinbruch; der bisher unbekannte Täter flüchtete anschließend.

Wie die ermittelnden Beamten des Kriminaldauerdienstes der Kasseler Polizei berichten, befand sich die 88-jährige gegen 10.50 Uhr in dem Hausflur ihres Wohnhauses in der Henkelstraße 9. Der bisher unbekannte Täter gelangte mit ihr in den Hausflur und wurde dort von der 88-jährigen, die gehbehindert und auf einen Rollator angewiesen ist, angesprochen.

Der Täter riss der 88-jährige daraufhin unvermittelt die mitgeführte Lederumhängetasche von der Schulter, worauf diese zu Fall kam und dabei einen Nasenbeinbruch erlitt.

Der Täter flüchtete nach Tatausführung in unbekannte Richtung.

Er kann von der 88-jährigen wie folgt beschrieben werden:

männlich, ca. 30 Jahre alt, Europäisches Aussehen, sprach akzentfrei deutsch, trug Jacke und eine Basecap

Aufgrund der Schwere ihre Verletzungen musste das 88-jährige Opfer zunächst im Krankenhaus behandelt werden, konnte dies mittlerweile aber glücklicherweise wieder verlassen.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben haben, sich mit dem zuständigen Kommissariat 35 der Kasseler Kriminalpolizei unter Telefon 0561-9100 in Verbindung zu setzen.

