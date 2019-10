Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei sucht Zeugen zu möglichem Straßenraub in der Wildemannsgasse

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Zu einem Raubüberfall, bei dem drei bislang noch nicht identifizierte Täter eine 51 Jahre alte Frau ihren Angaben zufolge mit einem Messer bedroht und dann beklaut haben, soll es am Mittwochabend in der Kasseler Innenstadt gekommen sein. Die Beamten des Kommissariats 35 der Kriminalpolizei Kassel sind mit den weiteren Ermittlungen betraut und suchen Zeugen, die etwas Verdächtiges im Zusammenhang mit dem geschilderten Raub beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können.

Wie die 51-Jährige aus Kassel erst am gestrigen Donnerstagmittag bei den Polizisten des Kriminaldauerdienstes meldete, soll es am Mittwochabend, gegen 20:30 Uhr, zu dem Überfall in der Wildemannsgasse gekommen sein. Drei unbekannte Männer hätten sie im Bereich der Markthalle mit einem Messer bedroht und ihr dann Geld sowie ihr Handy geklaut. Anschließend, so die Angaben der Frau, ergriffen die Räuber die Flucht vom Tatort in nicht bekannte Richtung. Die drei Täter sollen 20 bis 25 Jahre alt, schlank und 1,70 bis 1,80 Meter groß gewesen sein. Sie waren alle dunkel gekleidet und hatten ein südländisches Erscheinungsbild, so die 51-Jährige.

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 0561- 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

