Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Jugendliche scheitern bei dreistem Diebstahl; Polizei nimmt 14- und 16-Jährigen fest

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel):

Der dreiste Versuch, Bargeld aus der Kasse eines Geschäfts in Vellmar zu erlangen, scheiterte am Samstagvormittag für zwei Jugendliche. Sie flüchteten schließlich ohne Beute. Im Rahmen der intensiven Fahndungsmaßnahmen der Polizei konnten schließlich ein 16- und ein 14-Jähriger aus Vellmar festgenommen werden, die sich nun wegen des versuchten Diebstahls verantworten müssen.

Wie die Mitarbeiter des Geschäfts gegenüber den aufnehmenden Beamten des Vellmarer Polizeireviers Nord berichteten, betrat gegen 11:50 Uhr ein Jugendlicher den Laden und forderte unverblümt die Herausgabe von Geld aus der Kasse. Da die Mitarbeiter die Forderung nicht ernst nahmen, versuchte der Täter, der sein Gesicht maskiert hatte, nach der ganzen Kasse zu greifen. Dies misslang allerdings, da die Kasse festgeschraubt war, sodass er ohne Beute die Flucht antrat. Erst beim Herauslaufen des Täters sahen die Mitarbeiter, dass er offenbar einen Gegenstand in der Hand hielt, mit dem er aber nicht gedroht hatte. Die sofort alarmierte Polizei konnte schließlich den 16-Jährigen aus Vellmar bei der Fahndung festnehmen. Außerdem ergaben die ersten Ermittlungen Hinweise auf einen 14-Jährigen aus Vellmar, der allem Anschein nach Schmiere vor dem Geschäft gestanden hatte. Er konnte ebenfalls festgenommen werden. Offenbar wollten die Jugendlichen sich an einem Überfall üben. Bei dem mitgeführten Gegenstand handelte es sich um einen Spachtel, den die Polizisten ebenfalls bei der Fahndung auffinden konnten. Die beiden festgenommen Jugendlichen wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungen gegen sie dauern an.

