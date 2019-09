Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Sondereinsätze zum Schulbeginn

Kreis Viersen (ots)

Mit Beginn des neuen Schuljahrs sind wieder viele Schülerinnen und Schüler auf unseren Straßen unterwegs. Schulstarter mit bunten Ranzen begegnen uns auf den Gehwegen, Schülerinnen und Schüler mit erfolgreich abgelegter Radfahrprüfung meistern ihren Schulweg auf ihren Rädern. Nun heißt es für alle, die im morgendlichen Straßenverkehr unterwegs sind, einen Gang runterzuschalten und sich in dem zu üben, was manchmal vergessen wird: Rücksicht nehmen! Das gilt für Autofahrende wie für Radfahrende gleichermaßen. Grund genug für die Polizei, in einer Kontrolle an die Rücksichtnahme zu erinnern. Kreisweit fanden am vergangenen Freitag diese Kontrollen an besonders für Radfahrer gefährlichen Stellen statt, wie zum Beispiel am Kreisverkehr an der Bahnstraße in Willich. Die Einsatzkräfte ahndeten insgesamt 26 Verstöße von Autofahrern. Überwiegend deshalb, weil diese falsch abgebogen waren. Fehler beim Abbiegen ist immer noch eine Hauptunfallursache im Kreis Viersen. Die Verstöße von Radfahrenden waren aber deutlich höher. Insgesamt hielten die Einsatzkräfte 36 Radelnde an. In Folge dessen erhalten bald die Eltern von 16 Schülerinnen und Schülern den polizeilichen Elternbrief. Dabei wird den Eltern zum Beispiel mitgeteilt, was die Kinder falsch gemacht haben oder weshalb das Fahrrad nicht verkehrstauglich ist. Nun ist es an den Eltern, die Räder gemeinsam mit den Kindern verkehrstauglich zu machen und auch das richtige Verhalten zu üben. Für alle gilt immer und überall: Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht - §1 (1) StVO. Auch zukünftig wird die Polizei kontrollieren, damit alle diese Grundregel einhalten. /wg (1029)

