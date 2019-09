Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Pedelecfahrerin übersieht Kradfahrer, 1 x leicht verletzt

Schwalmtal - Amern (ots)

Am heutigen Tag um 15:45 Uhr befuhr eine 82jährige Waldnielerin mit ihrem Fahrrad (Pedelec) den Radweg, welcher parallel zu Eickener Straße verläuft, in Fahrtrichtung Waldniel. Ein 55jähriger Mönchengladbacher Motorradfahrer befuhr mit seinem Kraftrad die Waldnieler Straße (L475) in Fahrtrichtung Dülken. An der Kreuzung Eickener Straße/ Waldnieler Straße beabsichtigte die Pedelcfahrerin die Straße zu queren. Bei dem Versuch die Straße zu queren kam es zu dem Zusammenstoß der beiden Unfallbeteiligten. Die Waldnielerin wurde leicht verletzt durch einen RTW in das St. Franziskus Krankenhaus in Mönchengladbach transportiert. Beide Unfallbeteiligten trugen einen Helm.

