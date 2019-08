Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Wer hat die Taube in Bönstadt erschossen? ++ Kaninchen in Bingenheim gestohlen ++ E-Roller in Bad Vilbel geklaut

E-Roller weg

Bad Vilbel: Am Niddauferweg - Verlängerung der Heinrich-Heine-Straße, Nähe der Fußgängerbrücke zur Pfingstweide - stellte ein Vilbeler am Dienstag, gegen 09 Uhr seinen schwarz-silberfarbenen E-Roller Eco-Fun 20 mit dem Kennzeichen UOW 892 ab und sicherte ihn mit einem Drahtseil. Als er um 10.30 Uhr vom Vilbeler Markt zurückkehrte, fehlte von dem Roller jede Spur. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang und um Hinweise auf den Verbleib des Rollers, der einen Wert von 700 Euro hat. *

Kaninchen geklaut

Echzell: Im Außengehege im Garten befanden sich die zwei Zwergkaninchen einer Familie aus Bingenheim am Wochenende. Zwischen 19 Uhr am Freitagabend und 09 Uhr am Sonntag muss jedoch ein Dieb im Garten des Hauses Am Welschbach gewesen sein, der die Hasen entwendete. Weiß und weiß-schwarz sind die beiden Kaninchen, die nun schmerzlich vermisst werden. Hinweise auf den Verbleib der Tiere erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

*

Taube erschossen - Wer war der Schütze?

Niddatal: Eine tote Taube bemerkte ein Anwohner der Albert-Schweizer-Straße in Bönstadt am Mittwoch, dem 31. Juli 2019 in seinem Garten. Es handelte sich um eine beringte Taube, deren Züchter ebenfalls in Bönstadt wohnhaft ist. Schnell war klar, dass die Taube keines natürlichen Todes gestorben ist, da ein Einschussloch im Körper des Tieres festgestellt werden konnte. Passend dazu hatte der Finder der toten Taube kurz zuvor, gegen 11.45 Uhr, zwei Schussgeräusche wahrgenommen. Inzwischen ergaben die Untersuchungen des toten Tieres, dass jemand mit einem Luftgewehr auf sie geschossen hat. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Hinweise auf den Schützen. Zur Erinnerung für mögliche Zeugen noch folgender Hinweis: An diesem Tag fahndete die Polizei in Bönstadt nach einem flüchtigen Einbrecher.

