Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus

Willich-Schiefbahn (ots)

Im der Zeit vom 31.08.2019, 06:00 Uhr bis 19:15 drangen unbekannte Täter in ein, zur Zeit unbewohntes, Einfamilienhaus in Willich-Schiefbahn auf der Tupsheide ein und durchsuchten alle Räumlichkeiten. Zum Aufbrechen der Seitentüre des Hauses benutzten sie eine im Anbau aufgefundene Spitzhacke. Über die Beute können noch keine Angaben gemacht werden Hinweise auf den oder die Täter, sowie verdächtige Beobachtungen bitte an die Polizei in Viersen unter 02162/377-0.

