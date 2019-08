Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Außenspiegel abgefahren und geflüchtet

Lemberg (ots)

Am Dienstagmittag gegen 16:00 Uhr befuhr ein bislang noch unbekannten Pkw- Fahrer die Dahner Straße in Richtung Salzwoog. In Höhe des Anwesens Nr. 6 kollidierte der Unbekannte Fahrer mit seinem Pkw am linken Außenspiegel, des am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkte Pkw des 50-Jährigen Geschädigten. Nach der Kollision entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Pkw des 50- Jährigen dürfte am linken Außenspiegel ein Schaden in Höhe von ca. 200,-EUR entstanden sein. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Unfallflucht Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pi-pirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell