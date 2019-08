Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in Gaststätte

Zweibrücken (ots)

Eine Gaststätte in der Maxstraße wurde am 26.8.2019, zwischen 03.15 und 03.25 Uhr, durch unbekannte Täter aufgesucht. Nachdem eine Tür aufgehebelt worden war, wurden die Spielautomaten aufgebrochen und Bargeld in unbekannter Höhe entwendet. Zeugenhinweise bitte an u.g. Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken

Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell