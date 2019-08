Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigungen

Zweibrücken (ots)

Am 26.8.2019, zwischen 07.15 und 11.25 Uhr, wurden auf einem Parkplatz in der Luitpoldstraße gegenüber Anwesen Nr. 12, zwei Fahrzeuge durch Lackkratzer mutwillig beschädigt. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um einen blauen Ford Courier und einen silberfarbenen Peugeot 207 CC. Der Schaden an jedem der beiden Fahrzeuge beträgt ca. 900 Euro. Zeugen des Vorfalles bitte bei der Polizei Zweibrücken melden.

