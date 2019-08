Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: LKW-Fahrer übersieht Radfahrerin

Viersen (ots)

Am heutigen Freitag gegen 16:35 Uhr beachtete ein 47jähriger Kempener LKW-Fahrer, der die Schiefbahner Str. in Richtung Vorster Str. befuhr, nicht die Vorfahrt einer 37jährigen Viersener Radfahrein, die die Vorster Str. aus Richtung Gerberstr. In Richtung Clörather Str. befuhr. Bei dem Zusammenstoß, wurde Fahrradfahrerin, die keinen Helm, aber Ohrhörer trug, schwer verletzt.

