Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Autofahrerin übersieht Radfahrer

Kempen (ots)

Leicht verletzt wurde ein 20jährige Kempener Radfahrer, der am heutigen Freitag um 14:55 Uhr die Hülser Str. an der Kreuzung Königshütte, von Unterweiden aus kommend in Richtung St. Hubert überqueren wollte. Sein Vorrang wurde durch einen 65jährigen St. Hubert PKW-Fahrer missachtet, der von der Königshütte aus kommend in die Hülser Str. abbog. Der Fahrradfahrer, der keinen Helm trug und wurde leicht verletzt.

