Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen-Bracht: Enkeltrickbetrüger erbeuten mehrere tausend Euro

Brüggen-Bracht: (ots)

Mit einer Kombination aus falschem Enkel und falschen Polizeibeamten gelang es Betrügern, eine Seniorin um mehrere tausend Euro zu betrügen. Erst am Donnerstagabend nach dem Besuch ihres richtigen Enkels bemerkte die 80-jährige Brachterin, dass sie Opfer eines Betrügers geworden war. Mittlerweile steht fest, dass die Seniorin bereits am Montag von angeblichen Rechtsanwälten und Polizisten angerufen worden war. Diese erklärten der Brachterin, dass ihr Enkel einen Verkehrsunfall verschuldet habe, bei dem ein Mädchen schwer verletzt worden sein. Um seine Inhaftierung zu verhindern, sei eine Kaution von mehreren zehntausend Euro erforderlich. Da die Brachterin diese Summe nicht aufbringen konnte, bot sie den Anrufern mehrere tausend Euro an. Man verabredete sich zwecks Übergabe dann für Montag gegen 18:30 Uhr am Kreisverkehr Breyeller Straße/Kahrstraße. Hier übergab die Seniorin dem angeblichen Polizeibeamten den Briefumschlag mit dem Bargeld. Bei dem Betrüger handelte es sich um einen 40-45 Jahre alten, etwa 175-180 cm großen Mann von untersetzter fülliger Statur. Er war dunkel gekleidet und wirkte ungepflegt. Die Ermittlungen dauern an. Die Kripo fragt: Wer hat eventuell die Übergabe am Kreisverkehr am Montag gegen 18:30 - 19:00 Uhr beobachtet? Wer hat rund um den Übergabeort am Montag verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0./ah (1018)

