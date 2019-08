Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Autofahrer übersieht Radfahrerin beim Abbiegen: leicht verletzt

Viersen-Dülken: (ots)

Leicht verletzt wurde eine 57-jährige Radfahrerin aus Dülken bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch um 12:00 Uhr auf der Bücklersstraße. Ein 73-jähriger Autofahrer aus Nettetal befuhr die Arnoldstraße in Richtung Heiligenstraße. An der Kreuzung Arnoldstraße / Bücklersstraße / Brabanter Straße / Heiligenstraße bog er nach rechts auf die Bücklersstraße ab. Zeitgleich kreuzte die Radfahrerin die Bücklersstraße aus Richtung Dülken kommend in Fahrtrichtung Arnoldstraße. Kurz bevor die Radfahrerin die andere Straßenseite erreicht hatte, kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden. Bei dem Sturz wurde die Radfahrerin, die keinen Helm trug, leicht verletzt./ah (1016)

