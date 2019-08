Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Ersthelfer findet sein Fahrrad verschlossen in Süchteln vor einem Haus wieder- Ermittlungen dauern an

Viersen-Süchteln: (ots)

Am Montag hatten wir in unserer Meldung 1000 berichtet, dass einem Mann sein Fahrrad gestohlen wurde, während er an einem Unfallort Erste Hilfe leistete. Am Mittwoch teilte der Bestohlene mit, dass er sein Fahrrad verschlossen (der Schlüssel hatte zum Zeitpunkt des Diebstahls im Schloss gesteckt) vor einem Haus auf der Friedrich-Ebert-Straße aufgefunden habe. Die Geldbörse fehlte. Unter Hinzuziehung der Polizei wurde das Fahrrad wieder an den rechtmäßigen Eigentümer ausgehändigt. Die Ermittlungen dauern an. Nochmals bittet die Polizei um Hinweise unter der Rufnummer 02162/377-0./ah (1020)

