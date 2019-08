Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 23.08.19

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Verkehrsunfälle

Um 21:15 Uhr befuhr gestern Abend ein 27-Jähriger Eschweger die L 3243 von Germerode in Richtung Abterode. Aufgrund einer umherfliegenden Motte im Innenraum des Autos wurde der Fahrer abgelenkt und kam dadurch mit dem Fahrzeug nach rechts von der Straße in den Straßengraben ab. Das Auto musste abgeschleppt werden; der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben.

11.000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich gestern Abend, um 20:25 Uhr, auf der B 249 in der Gemarkung von Grebendorf ereignet hat. Zur Unfallzeit beabsichtigte ein 22-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal mit seinem Pkw vom dortigen Tankstellengelände nach rechts auf die Bundesstraße in Richtung Eschwege abzubiegen. Beim Abbiegen verlor der Fahrer die Kontrolle über das Auto, rutschte über die Linksabbiegespur und Gegenfahrbahn in der gegenüberliegenden Leitplanke.

Diebstahl, Einbruch

Um 05:30 Uhr wurden heute Morgen zwei Täter im Rezeptionsbereich eines Hotels in der Struthstraße in Eschwege "ertappt", worauf die beiden Tatverdächtigen die Flucht ergriffen. Zuvor waren beide durch die unverschlossene Eingangstür in das Hotel gelangt. Im Rezeptionsbereich durchsuchte man die Schubläden und Schränke, ohne jedoch Wertgegenstände aufzufinden. Als der Geschädigte dann den Bereich betrat, flüchteten die Tatverdächtigen in Richtung Beethovenstraße. Beide sollen Anfang 20 Jahre alt, ca. 180 cm groß und von schlanker Gestalt sein. Sie trugen dunkle Kapuzenpullis. Einer der Männer sprach akzentfrei Deutsch. Eine Fahndung nach den beiden Tätern verlief negativ.

In der vergangenen Nacht begaben sich unbekannte Täter auf ein Firmengelände in der Helgoländer Straße in Eschwege. Eine rückwärtige Tür zu einer Lagerhalle wurde aufgebrochen, wodurch geringer Sachschaden entstand. Ob etwas aus der Lagerhalle entwendet wurde, stand bei Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0 entgegen

Polizei Sontra

Verkehrsunfälle

Beim Rangieren streifte heute Morgen ein 42-Jähriger aus Polen mit dem Anhänger eines Sattelzuges einen Pkw, der auf auf einem Firmengelände am "Brodberg" in Sontra abgestellt war. Sachschaden: ca. 2000 EUR.

Um 06:00 Uhr befuhr heute Morgen ein 52-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Liebenstein die B 7 zwischen Rittmannshausen und Ifta. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das dabei tödlich verletzt wurde. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 3000 EUR.

Mit einem Fuchs kollidierte gestern Abend, um 22:10 Uhr, ein 30-jähriger Pkw-Fahrer aus Göttingen, als er auf der B 7 in der Gemarkung von Röhrda unterwegs war. Der Fuchs verendete an der Unfallstelle. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 400 EUR.

Um 09:32 Uhr befuhr gestern Morgen ein 62-Jähriger Lkw-Fahrer aus Rumänien die B 400 zwischen Ulfen und Breitau. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden Lkws. Durch umherfliegende Teile der beiden zerstörten Spiegel wurde noch ein nachfolgender Pkw, der von einer 63-Jährigen aus Eppingen gefahren wurde, leicht beschädigt. Insgesamt wird der Sachschaden mit ca. 700 EUR angegeben. Der entgegenkommende Lkw setzte seine Fahrt fort; Hinweise: 05653/97660.

Diebstahl, Sachbeschädigung

Zwischen 16:00 Uhr und 22:15 Uhr drangen am gestrigen Tag unbekannte Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Schulstraße in Sontra ein. Hierzu wurde die Wohnungstür gewaltsam geöffnet und aus den Räumen unter anderen ein Fernseher und eine Spielkonsole gestohlen. Schaden: ca. 1200 EUR. Hinweise nimmt die Polizei in Sontra unter 05653/97660 entgegen

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfallflucht

Eine Unfallflucht wird aus Großalmerode gemeldet. Eine 24-Jährige aus Großalmerode stand gestern Vormittag, um 11:00 Uhr, mit ihrem Auto verkehrsbedingt an der Einmündung "Am Marktplatz", um den kreuzenden Verkehr Vorfahrt zu gewähren. Von der Berliner Straße kommend beabsichtigte ein Lkw mit Anhänger im dortigen Einmündungsbereich in Richtung der Straße "Großer Kirchrain" abzubiegen. Dabei streifte der Anhänger des Lkws, den wartenden Pkw im linken hinteren Bereich, wodurch Sachschaden entstand. Nachdem die Pkw-Fahrerin gewendet hatte, fuhr sie in die Richtung, in die der Lkw auch weitergefahren war, konnte diesen aber nicht mehr sehen. Hinweise: 05602/93930.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

