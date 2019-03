Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen, Verkehrsunfallflucht

59192 Bergkamen (ots)

Am 16.03.2019, gegen 14.00 Uhr, stellte die Fahrerin ihren roten Mini Cooper in der Straße In der Dille vor dem Haus zum Parken ab. Als sie gegen 17.00 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie einen Unfallschaden an der Beifahrerseite fest. Der Verursacher hatte sich vom Unfallort entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen melden sich bei der Polizei Kamen unter 02307-9210.

