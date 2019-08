Polizei Eschwege

POL-ESW: Ringelnatter sorgt für Einsatz im tegut-Markt

Eschwege (ots)

Um 17:45 Uhr ging gestern Nachmittag die Meldung ein, wonach eine Schlange im tegut-Markt in Witzenhausen, An der Bohlenbrücke, gesichtet wurde. Die Schlange wurde im Lagerraum durch einen Angestellten entdeckt. Die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr konnten aber schnell Entwarnung geben, da es sich um eine Ringelnatter (ca. 60 cm lang) handelte. Eine Polizeibeamtin der Polizeistation Witzenhausen fing die Schlange ein und gemeinsam mit einem Kollegen setzte man die Schlange in der Gemarkung von Freudenthal an einer Wiese wieder in der Natur aus.

