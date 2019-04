Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Unfallflucht

Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro verursachte ein unbekannter Fahrzeuglenker am Montagnachmittag im Zeitraum zwischen 15 und 17 Uhr auf einem Parkplatz an der Lindauer Straße. Der Unbekannte streifte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten Mazda und beschädigte diesen. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Leichte Verletzungen zog sich eine 34-jährige Radfahrerin am Dienstagvormittag gegen 11.40 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Charlottenstraße zu. Ein 19-jähriger Pkw-Lenker wollte von der Marienstraße in die Charlottenstraße einfahren und übersah dabei die von rechts kommende, verkehrswidrig entgegen der Fahrtrichtung auf dem Gehweg fahrende, aber vorfahrtsberechtigte Radlerin. Durch die folgende Kollision zog sich die 34-Jährige leichte Verletzungen zu und wurde vorsorglich von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Tettnang

Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Deutlich unter Alkoholeinwirkung stand ein 67-jähriger Radfahrer, der am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr einen Verkehrsunfall versursacht hat. Der Mann hatte die alte B 467 aus Richtung Tettnang kommend in Richtung Gießenbrücke befahren und war auf der abschüssigen Fahrbahn vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit seiner Alkoholisierung auf den linken Fahrstreifen geraten. Dort streifte er den entgegenkommenden Pkw eines 22-jährigen Mannes und verletzte sich hierdurch leicht. Er wurde durch den Rettungsdienst, welcher aufgrund des zunächst unklaren Verletzungsausmaßes sowohl mit einem Rettungswagen als auch mit dem Rettungshubschrauber zur Unfallstelle ausgerückt war, zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort wurde ihm auf polizeiliche Anordnung auch eine Blutprobe entnommen. Er gelangt nun entsprechend zur Anzeige.

Kressbronn-Tunau

Diebstahl

Über das vergangene Wochenende entwendeten unbekannte Täter von einer Baustelle in Tunau eine Rüttelplatte. Nachdem das Gerät ein nicht unerhebliches Gewicht von etwa 150 kg hat, muss davon ausgegangen werden, dass zum Verladen und zum Abtransport mehrere Personen erforderlich waren. Der Polizeiposten Langenargen ermittelt in der Sache und erbittet sachdienliche Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen unter Tel. 07543/93160.

Markdorf

Betrunkener Störer

Über einen längeren Zeitraum beschäftigte ein 25-jähriger, deutlich alkoholisierter Mann die Polizei am Dienstagnachmittag in Markdorf. Gegen 15 Uhr war der Betrunkene zum ersten Mal aufgefallen, als er in einer Asylbewerberunterkunft zusammen mit einem offenbar befreundeten Bewohner aggressiv gegenüber einer Mitarbeiterin des Landratsamtes auftrat und sich nach Aufforderung zunächst weigerte, das Gebäude zu verlassen. Noch vor Eintreffen der verständigten Streife entfernte sich der Störer jedoch in unbekannte Richtung. Kurz nach 15.30 Uhr fiel derselbe Betrunkene in einem Lebensmitteldiscounter in der Rudolf-Diesel-Straße auf, wie er Besucher und Personal des Ladens anpöbelte. Auch hier war der 25-Jährige verschwunden, bevor die Polizei vor Ort eintraf. Nachdem der Mann aber in dem Lebensmittelmarkt bekannt war, wurde er hier entsprechend identifiziert. Gegen 16 Uhr erreichte die Polizei der nächste Notruf, nachdem es vor einer Gaststätte in der Hauptstraße zu einer Beleidigung seitens des 25-Jährigen gekommen war. Nachdem er zunächst Passanten anpöbelte und ihn der Wirt daraufhin zur Rede stellte, spuckte er diesem ins Gesicht und warf ihm eine leere Glasflasche vor die Füße. Hier verschwand er ebenfalls vor Eintreffen der alarmierten Streifenwagenbesatzung, fiel jedoch kurz nach 16.30 Uhr in der Poststraße auf, wie er ein dort abgestelltes, unverschlossenes Fahrrad entwendete und damit davonfuhr. Im Rahmen der Fahndung konnte der Mann samt Fahrrad schließlich in der Brunnenstraße festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Da der 25-Jährige nach Zeugenaussagen auch in betrunkenem Zustand mit dem Rad fuhr, wurde er zum Zwecke einer Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den Transport sowie die Maßnahme selbst wehrte er sich massiv, weswegen er durch mehrere Beamte fixiert werden musste. Während des gesamten Einsatzes beleidigte er die Polizeibeamten unentwegt. Nachdem sich der 25-Jährige auch nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen nicht beruhigen ließ und sich mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er unter Polizeibegleitung in ein Fachkrankenhaus eingeliefert. Er gelangt nun wegen einer ganzen Reihe an Delikten zur Anzeige.

Überlingen

Zwei Einbruchsversuche geklärt

Zwischenzeitlich geklärt werden konnten zwei versuchte Einbrüche in Gaststätten an der Überlinger Seepromenade zu Wochenbeginn. Der am Montagmorgen festgenommene 40-jährige Mann, welcher im Verdacht steht, einen Bedienungsgeldbeutel gestohlen sowie mindestens drei Pkw aufgebrochen zu haben (wir berichteten gestern), räumte in seiner Vernehmung ein, auch für zwei Einbruchsversuche in eine Gaststätte an der Seepromenade (ebenfalls in den gestrigen Pressemeldungen enthalten) sowie eine Lokalität am Landungsplatz verantwortlich zu sein. In beiden Fällen scheiterte er am Widerstand der Eingangstüren und gelangte nicht in die Räumlichkeiten. Der letztgenannte Fall war gestern nachträglich beim Polizeirevier Überlingen angezeigt worden. Überlingen

Unfallflucht

Vermutlich beim rückwärts Ausparken hat ein unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstagmittag in der Zeit zwischen 13.00 und 13.30 Uhr eine auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Lippertsreuter Straße abgestellte Mercedes B-Klasse an der hinteren rechten Türe gestreift und hierdurch beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte unerlaubt davon. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/804-0.

Hagnau

Verkehrskontrollen

Beamte des Polizeipostens Meersburg führten mit Unterstützung von Kollegen der Bereitschaftspolizei am Dienstagnachmittag in Hagnau Verkehrskontrollen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit durch. Das Hauptaugenmerk lag hierbei auf der Benutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt. Hier mussten insgesamt 13 Kraftfahrzeugführer entsprechend beanstandet werden. Sie erwartet nun jeweils ein Bußgeld von 100 Euro sowie ein Punkt in Flensburg. Ein 22-jähriger Pkw-Lenker wird angezeigt, da er einerseits eine unzulässige Veränderung am EU-Emblem auf seinen Kennzeichenschildern vorgenommen hatte und außerdem durch starkes Beschleunigen mit quietschenden Reifen im Bereich der Kontrollstelle negativ auffiel. Als Grund für sein Verhalten gab der 22-Jährige den in der gesamten Familie vorhandenen "Hass" auf Polizeibeamte an. Da hier möglicherweise die charakterliche Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen angezweifelt werden muss, wurde ein entsprechender Bericht an die Fahrerlaubnisbehörde zur Überprüfung gefertigt.

