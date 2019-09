Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus

Kempen-Tönisberg (ots)

Im der Zeit vom 30.08.2019, 19:00 Uhr bis 22:20 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Fenster auf der Rückseite in Einfamilienhaus in Kempen Tönisberg auf dem Binnenbruchweg ein und durchsuchten alle Räumlichkeiten. Unter anderem wurde Schmuck entwendet. Hinweise auf den oder die Täter, sowie verdächtige Beobachtungen bitte an die Polizei in Viersen unter 02162/377-0

