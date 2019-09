Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Pedelacfahrer gestürzt, leicht verletzt

Brüggen-Born (ots)

Am heutigen Tag um 15:45 Uhr befuhr eine 72jährige Niederkrüchtenerin mit ihrem E-Moutainbike in Born den Radweg am Borner See in Richtung Borner Mühle, bei einem Überholmanöver durch einen 25jährigen Düsseldorfer, der in gleicher Richtung fuhr, kam die Niederkrüchtenerin zu Fall und verletzte sich leicht. Die Niederkrüchtenerin trug einen Helm.

