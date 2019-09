PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der PD Main-Taunus vom Sonntag, den 01.09.2019

Hofheim (ots)

1. Diebstahl von Roller, Kriftel, 30.08.2019-31.08.2019:

In der Zeit von Freitag den 30.08.2019 gegen 21:00 Uhr bis Samstag, den 31.08.2019 gegen 07:00 Uhr kam es in der Kapellenstraße in Kriftel zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls eines rot-schwarzen Kleinkraftrads des Modells Piaggio Deutschland GmbH. Zeugen werden gebeten sich bei der dezentralen Ermittlungsgruppe der Polizeistation Hofheim unter der Telefonnummer 06192/2079-0 zu melden.

2. Trunkenheit im Straßenverkehr, Eppstein, 01.09.2019:

Aufmerksamen Zeugen meldeten der Polizeistation Kelheim am Taunus einen rasant fahrenden Baggerfahrer. Der Baggerfahrer konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten vor Ort angetroffen und kontrollierten werden. Hierbei stellte sich heraus, dass dieser unter dem Einfluss von Alkohol das Kraftfahrzeug geführt hatte und zudem nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis wahr.

