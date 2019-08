PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung vom Samstag, den 31.08.2019

Hofheim (ots)

1. Unfall mit leicht verletztem Motorradfahrer, 30.08.2019, Frankfurter Straße in Eschborn

Im Einmündungsbereich Frankfurter Straße / Kölner Straße in Eschborn kam es am Freitag, den 30.08.2019 gegen 13:00 Uhr zu einer Kollision zwischen dem vorfahrtsberechtigten Zweirad und einem PKW. Hierbei stürzte der Motorradfahrer zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu, welche von einem alarmierten Rettungswagen erstversorgt wurden.

2. Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen durch Sprühfarbe in der Mühlstraße in Eschborn in der Nacht von Donnerstag, den 29.08.2019 auf Freitag, den 30.08.2019.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zwischen 23:00 Uhr und 10:00 Uhr in der Mühlstraße in Eschborn zu einer Sachbeschädigung an zwei Fahrzeugen. Hierbei wurden die Fahrzeuge jeweils mit grauer Farbe besprüht. Hinweise zum Verursacher liegen derzeit noch nicht vor. Deshalb werden sachdienliche Hinweise bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer 06196/9695-0 erbeten.

3. Ladendetektiv im Main-Taunus-Zentrum in Sulzbach wird beim Festhalten von zwei Tatverdächtigen durch einen Kopfstoß verletzt.

Der Vorfall ereignete sich am Freitag, den 30.08.2019 in einem Verkaufsgeschäft im Main-Taunus-Zentrum in Sulzbach. Der Detektiv beobachtete zwei Personen, wie sie Waren im Wert von mehreren hundert Euro aus der Auslage entnahmen, die Diebstahlssicherungen entfernten und im Anschluss das Geschäft verlassen wollten ohne die Ware zu bezahlen. Vor dem Verlassen des Verkaufsraumes konnten die beiden Personen von einem Ladendetektiv angesprochen und festgehalten werden. Nachdem der Ladendetektiv beleidigt wurde, wurde er mit einem Kopfstoß attackiert. Die beiden Personen konnten dennoch bis zum Eintreffen der Polizei durch den Ladendetektiv festgehalten werden.

4. Sachbeschädigung durch Feuer auf dem Grillplatz in der Untertorstraße in Eschborn am Samstag, den 31.08.2019 zwischen 03:00 - 05:25 Uhr

Auf dem Grillplatz in der Untertorstraße in Eschborn kam es zu einem Brand von zwei Plastik-Sitzbänken. Nach Rücksprache mit der Feuerwehr wurde wohl Brandbeschleuniger eingesetzt. Täterhinweise liegen aktuell noch nicht vor. Bei sachdienliche Hinweise bitte bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer 06196/9695-0 melden.

5. Brand einer Lagerhalle in Eppstein-Niederjosbach am Samstag, den 31.08.2019 um 06:30 Uhr

Am Samstag, den 31.08.2019 kam es gegen 06:30 Uhr zu einem Brand einer 89m2-großen Lagerhalle in der Bezirksstraße in Eppstein-Niederjosbach. Personen wurden nach derzeitigen Erkenntnissen nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Bei sachdienlichen Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizeistation in Kelkheim unter der Telefonnummer 06195/6749-0.

Gefertigt durch Huber, POK Genehmigt durch KvD Main-Taunus Hasler, PHK

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Telefon: (06192) 2079-0

E-Mail: KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de



Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell