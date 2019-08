PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Mittwoch, 28.08.2019

Hofheim (ots)

1. Verkehrstage Ost - Beifahrer flüchtet und entsorgt Drogen, Bad Soden am Taunus, Sulzbach am Taunus, Schwalbach am Taunus, Eschborn, Dienstag, 27.08.2019, 07:40 Uhr bis 17:00 Uhr

(jn)Polizeibeamte aus Eschborn haben am Dienstag gemeinsam mit den Ordnungsämtern der Gemeinden Bad Soden, Sulzbach, Schwalbach und Eschborn Verkehrskontrollen im östlichen Teil des Kreisgebietes durchgeführt und zahlreiche Verstöße festgestellt. Besonderes Augenmerk legten die Ordnungshüter bei den Kontrollen am Wasserturm in Bad Soden, der Schwalbacher Straße in Sulzbach, in der Hauptstraße in Schwalbach und der Ginnheimer Straße in Eschborn auf die Einhaltung der Geschwindigkeit, des Handyverbotes und der Gurtpflicht. Dabei wurden insgesamt etwa 80 Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Höhepunkt der Maßnahmen war die Kontrolle eines 29-jährigen Mannes aus Eschborn, der zunächst wegen eines Verstoßes gegen die Gurtpflicht kontrolliert werden sollte. Unmittelbar nachdem das Fahrzeug anhielt, sprang der 35-jährige Beifahrer aus Frankfurt aus dem Auto und rannte davon. Während der Flucht riss der Mann einen Beutel mit Marihuana auf und verteilte den Inhalt - über 100 Gramm - auf der Straße. Nach kurzer Nacheile konnte der Delinquent festgenommen und weiteren polizeilichen Maßnahmen auf der Polizeistation in Eschborn zugeführt werden. Zudem wurde bei ihm ein Schlagring aufgefunden und sichergestellt. Auch der 29-jährige Fahrer muss sich auf strafrechtliche Konsequenzen einstellen. Bei ihm wurden eindeutige Anzeichen einer Drogenbeeinflussung durch Cannabis und Amphetamine festgestellt, weshalb ihm Blut entnommen wurde. Abschließend lässt sich ein erneuter Erfolg der bereits vor einigen Jahren initiierten Verkehrstage Ost feststellen. Neben einem Beitrag zur Verkehrssicherheit fördern die gemeinsamen Maßnahmen von Stadt- und Landespolizei auch die Zusammenarbeit der zwei Behörden.

2. Gebäudefassade beschmiert, Kelkheim (Taunus), Hauptstraße, Donnerstag, 08.08.2019, 14:00 Uhr bis Freitag, 09.08.2019, 07:00 Uhr

(jn)Wie der Polizei am Montag angezeigt wurde, kam es bereits im Tatzeitraum zwischen Donnerstag, 08.08.2019, 14:00 Uhr und Freitag, 09.08.2019, 07:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung an der Fassade des Seniorenwohnheimes in der Hauptstraße in Kelkheim. Unbekannte Täter hatten die Frontfassade des Wohnhauses mit einem weißen Farbgemisch beschmiert. Sämtliche Reinigungsversuche blieben erfolglos, so dass sich der Sachschaden auf einige Tausend Euro belaufen dürfte. Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Kelkheim sucht nun nach Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können. Diese melden sich bitte unter der Telefonnummer 06195 / 6749 - 0.

3. Mehrfach gesichertes Damenrad entwendet, Hofheim am Taunus, Am Römerlager, Dienstag, 27.08.2019, 08:05 Uhr bis 17:45 Uhr

(jn)Im Verlauf des gestrigen Dienstages haben ein oder mehrere unbekannte Täter in Hofheim ein gut gesichertes Damenrad gestohlen. Das schwarze Zweirad des Herstellers Kalkhoff, Typ M50 Trapez, war um 08:05 Uhr oberhalb des Hofheimer Bahnhofes in der Straße "Am Römerlager" angeschlossen und mit mehreren Schlössern gesichert worden. Als die Besitzerin gegen 17:45 Uhr zu ihrem Rad zurückkehren wollte, musste sie feststellen, dass es spurlos verschwunden war. Der Wert des Velos wurde auf etwa 1.200 Euro geschätzt. Hinweise zu der Tat oder dem Rad nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

4. Fahrzeugscheibe eingeschlagen, Sulzbach (Taunus), Billtaltstraße, Dienstag, 27.08.2019, 18:30 Uhr bis Mittwoch, 28.08.2019, 10:00 Uhr

(jn)In der Billtalstraße in Sulzbach wurde in der vergangenen Nacht die Scheibe eines geparkten Hyundai eingeschlagen. Bei der Tat, die sich zwischen 18:30 Uhr und 10:00 Uhr ereignete, entstand ein Sachschaden in Höhe von wenigen Hundert Euro. Hinweise in dem Fall nimmt die Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0 entgegen.

