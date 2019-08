PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeipräsidien Frankfurt & Westhessen: Festnahme von Trickbetrügern

Hofheim (ots)

Eppstein / Frankfurt

(em) Bereits am Freitagnachmittag (23.08.2019) gelang es der Frankfurter Polizei in Eppstein zwei mutmaßliche Enkeltrickbetrüger auf frischer Tat festzunehmen.

Umfangreiche Ermittlungen hatten die Frankfurter Polizei am vergangenen Freitag nach Eppstein geführt. Dort war eine 83-jährige Frau von ihrer vermeintlichen Cousine angerufen worden. Diese erklärte, dass sie sich in einer Notlage befinden und dringend Geld benötigen würde. Sodann bot die ältere Dame hilfsbereit an, ihren Schmuck zur Verfügung zu stellen. Dieses Angebot nahm die vermeintliche Cousine dankend an, so dass man noch für denselben Tag einen Abholtermin vereinbarte. In Eppstein tauchte nun am frühen Nachmittag eine vermeintliche Angestellte eines Notariats auf und nahm den kostbaren Schmuck der 83-Jährigen, unter anderem eine Uhr der Marke Rolex, an sich. Die Freude der Täter währte glücklicherweise nur kurz: Für die 24-jährige Abholerin und ihren 21-jährigen Komplizen klickten die Handschellen.

Der Schmuck der 83-jährigen Dame konnte sichergestellt werden. Die beiden Tatverdächtigen wurden dem Haftrichter in Frankfurt am Main vorgeführt und befinden sich inzwischen in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.

Immer wieder wenden dreiste Betrüger diese und ähnliche Maschen an, um ältere Mitmenschen um ihre Wertgegenstände zu bringen und sich daran zu bereichern. Bitte informieren Sie Ihre Verwandten und Freunde über folgende Hinweise der Polizei, um solche Taten zu verhindern:

1. Bleiben Sie stets skeptisch, wenn Sie von Fremden angerufen werden!

2. In den meisten Fällen wird eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten Klarheit bringen.

3. Die Polizei wird Sie niemals nach Geld oder Wertgegenständen fragen!

4. Legen Sie bitte sofort auf! Führen Sie das Gespräch nicht fort!

5. Rufen Sie nach dem Auflegen umgehend unter der Notrufnummer 110 die Polizei an!

