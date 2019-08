PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Montag, 26.08.2019

Hofheim (ots)

1. Taxifahrer bedroht, Hattersheim am Main, Hauptstraße, Sonntag, 25.08.2019, 05:25 Uhr

(fs)Ein bislang unbekannter Täter hat in den frühen Morgenstunden des Sonntages einen 54-jährigen Taxifahrer bedroht. Ersten Erkenntnissen nach hielt dieser mit seinem unbekannten Fahrgast auf einem der Hauptstraße in Hattersheim nahegelegenen Parkplatz an, als der Täter den Taxifahrer körperlich attackierte und die Herausgabe seines Portemonnaies forderte. Dabei hielt der Täter ein Messer in der Hand, welches er aber nicht gegen den Taxifahrer einsetzte. Mutmaßlich aufgrund eines herannahenden Pkw ließ der Täter plötzlich von seiner Tat ab und ergriff die Flucht vom Tatort. Er konnte als ca. 25 Jahre alter, dunkelhäutiger Mann mit gepflegtem Vollbart beschrieben werden. Während der Tatausführung trug der Täter ein helles, gelbliches Oberteil mit Blumenmuster. Die Kriminalpolizei Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

2. Auseinandersetzung vor Gaststätte, Kelkheim, Bahnstraße, Samstag, 24.08.2019, 06:30 Uhr

(fs)In den frühen Morgenstunden des Samstages kam es vor einer Gaststätte in der Bahnstraße in Kelkheim aus bisher unbekanntem Grund zu einer Auseinandersetzung, bei der eine 23-jährige Frau sowie ein 25-jähriger Mann verletzt wurden. Ersten Erkenntnissen nach wurde die 23-jährige Frau von zwei bislang unbekannten Tätern angegriffen, wobei sie zu Boden fiel und sich Verletzungen zuzog. Dies wollte der 25-Jährige unterbinden, wobei er ebenfalls attackiert und verletzt wurde. Im Anschluss an die Tat entfernten sich die Schläger in Richtung Mittelweg. Sie wurden von Zeugen als ca. 170 - 180 cm groß beschrieben. Einer der Täter trug einen grünen Pullover, der andere einen dunklen Pullover. Die Polizeistation Kelkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06195 / 6749 - 0 zu melden.

3. Streitigkeiten eskalieren, Eschborn, Niederhöchstadt, Unter den Tannen, Samstag, 24.08.2019, 14:50 Uhr

(fs)Am Samstagmittag eskalierte ein Streit zwischen zwei Männern im Alter von 63 und 32 Jahren in der Straße "Unter den Tannen" in Niederhöchstadt so, dass die Polizei alarmiert werden musste. Ersten Ermittlungen zufolge kam es dabei zuerst zu einer verbalen Streitigkeit zwischen einer unbekannten Pkw-Fahrerin und dem 63-jährigen Ford-Fiesta Fahrer, an dem sich in Folge des Streitgespräches auch der 32-jährige Radfahrer, welcher nach eigener Aussage ebenfalls von der Fahrweise des 63-Jährigen eingeschränkt wurde, beteiligte. Dieser Streit eskalierte dann derartig, dass der Radfahrer mutmaßlich vom dem 63-Jährigen geschlagen wurde, woraufhin der 32-Jährige in den Ford des Mannes spuckte. Im weiteren Verlauf wurde das Fahrrad des 32-jährigen beschädigt, weil dies, aus bislang nicht geklärter Ursache, unter den Pkw des 63-Jährigen geriet und sich dort verkeilte. Der durch den Vorfall entstandene Sachschaden wird auf ca. 400 Euro geschätzt. Gegen die beiden Streithähne wurden Ermittlungen eingeleitet. Die Polizei Eschborn bitte die unbekannte Pkw-Fahrerin sowie weitere Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0 zu melden.

4. Dieb nutzt seine Chance, Kelkheim, Fischbach, In der Eulsheck, Freitag, 23.08.2019, 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr

(fs)Ein dreister Dieb hat in den Nachmittagsstunden des Freitages Wertgegenstände in Höhe von ca. 5000 Euro aus einem Haus in der Straße "In der Eulsheck" in Fischbach entwendet. Ersten Ermittlungen zufolge nutze der Täter eine offenstehende Tür als Chance und betrat durch diese das Haus, während die Hausbewohner anwesend waren. Trotz der Anwesenheit dieser durchsuchte der Täter einen der Räume nach Diebesgut und ergriff im Anschluss an die Tat unerkannt die Flucht in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

5. Unter Drogeneinfluss, Flörsheim am Main, Wicker, Rebenstraße, Sonntag, 25.08.2019, 21:50 Uhr

(fs)Beamte der Polizeistation Flörsheim konnten am Sonntagabend gegen 21:50 Uhr in der Rebenstraße in Wicker einen Opel-Fahrer stoppen, welcher unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Dieser war zuvor mit seinem Opel unterwegs, obwohl er nach eigener Aussage zuvor Marihuana konsumierte. Aufgrund dieser Tatsache sowie eines positiven Drogenschnelltests wurde bei dem 33-Jährigen eine Blutentnahme durchgeführt. Ebenso wurden die Schlüssel des Pkw präventiv sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

6. Teile aus Pkw ausgebaut, Hochheim am Main, Flörsheimer Straße, Donnerstag, 22.08.2019, 21:00 Uhr bis Freitag, 23.08.2019, 09:00 Uhr

(fs)Mutmaßlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben bislang unbekannte Täter sich an einem in der Flörsheimer Straße in Hochheim geparkten grauen BMW zu schaffen gemacht. Dabei bauten die Täter das Lenkrad samt Airbag, das festeingebaute Navigationsgerät sowie weitere Innenbauteile des Fahrzeuges aus und entfernten sich mit diesen unerkannt vom Tatort. Das durch die Täter erlangte Diebesgut wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

7. Pedelec gestohlen, Hofheim am Taunus, Chinonplatz, Samstag, 24.08.2019, 19:00 Uhr

(fs)Am Samstagabend haben unbekannte Täter am Chinonplatz in Hofheim ein angeschlossenes braunes Pedelec der Marke "Triumph" im Wert von ca. 2.000 Euro entwendet. Ersten Erkenntnissen nach beschädigten die Täter dabei zwei Kabelschlösser, welche das Fahrrad sicherten, bevor sie sich samt dem Diebesgut unerkannt vom Tatort entfernten. Die Polizeistation Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

8. Tür hält Einbrecher ab, Hattersheim am Main, Edddersheim, Flörsheimer Straße, Donnerstag, 22.08.2019, 19:30 Uhr bis Freitag, 23.08.2019, 07:30 Uhr

(fs)Unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag versucht, gewaltsam in eine Apotheke in der Flörsheimer Straße in Eddersheim einzudringen. Dabei machten sich die Täter mit einem bislang unbekanntem Hebelwerkzeug an der Tür zu schaffen, wodurch sie einen Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro verursachten. Glücklicherweise gelang es den Tätern nicht, ins das Innere der Apotheke einzudringen. Die Täter entfernten sich unerkannt vom Tatort. Die Kriminalpolizei Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

9. Mehrere Pkw beschädigt, Hofheim am Taunus, Wallau, Taunusstraße, Sonntag, 25.08.2019, 03:00 Uhr bis 08:00 Uhr

(fs)Vandalen haben am Sonntag mutmaßlich in der Zeit zwischen 03:00 Uhr bis 08:00 Uhr in der Taunusstraße in Wallau einen Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro verursacht. Dabei zerkratzen die Unbekannten bei 3 Pkw die Seiten und fügten diesen tiefe Kratzer zu. Den Tätern gelang es, sich unerkannt vom Tatort zu entfernen. Die Polizeistation Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

10. Wohnwagen beschädigt, Hattersheim am Main, Philipp-Reis-Straße, Donnerstag, 15.08.2019 bis Freitag, 23.08.2019, 17:00 Uhr

(fs)Unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen Donnerstag, 15.08.2019 bis Freitag, 23.08.2019, 17:00 Uhr einen auf einer Wiese nahe der Philipp-Reis-Straße in Hattersheim geparkten Wohnwagen beschädigt. Ersten Erkenntnissen nach entstand der Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro, weil die Täter mit Gewalt versuchten, in den Wohnwagen der Marke "Dethleffs" einzudringen. Dies gelang allerdings nicht, weshalb sich die Einbrecher unerkannt vom Tatort entfernten. Die Polizeistation Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

