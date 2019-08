PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldung Polizeidirektion Main-Taunus 24.08.2019

Hofheim (ots)

Verkehrsunfallflucht Am Donnerstag, zwischen 15:30 Uhr und 18:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in Flörsheim-Weilbach, in der Industriestraße, einen dort geparkten grauen Opel Adam und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. An dem Opel entstand dadurch ein Schaden an der hinteren Beifahrerseite in Höhe von mehreren Hundert Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation in Flörsheim unter der Telefonnummer 06145 54760 in Verbindung zu setzen.

Trunkenheitsfahrt Am Samstag, um 05:00, fuhr ein 23-jähriger Hattersheimer, die Königsberger Straße in Kriftel, mit seinem PKW in deutlichen Schlangenlinien, so dass der entgegenkommende Streifenwagen ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von deutlich über 2 Promille.

