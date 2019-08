PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldung der Polizeidirektion Main-Taunus: Unklare Gefährdungslage

Hofheim (ots)

Bad Soden, Parkstraße, Montag, 26.08.2019, 11:00 Uhr

(fs)Heute Vormittag wurde die Polizei von einer 38-jährige Frau verständigt, welche angab in den Räumlichkeiten einer Firma in der Parkstraße in Bad Soden von einem Mann mit einer Schusswaffe bedroht worden zu sein. Umgehend wurden zahlreiche Streifenbeamte sowie Spezialkräfte zum Einsatzort entstand. Zwei ebenfalls in dem Haus befindliche Arztpraxen wurden vorsichtshalber geräumt. Der von der Zeugin beschriebene 63-jährige Mann, welcher sich noch in dem Haus befand, konnte durch Spezialkräfte der Hessischen Polizei angesprochen und daraufhin kontrolliert werden. Eine Waffe konnte bislang nicht aufgefunden werden. Ebenso bedürfen die Hintergründe der von der Zeugin beschriebenen Bedrohungslage weiterer Ermittlungen. Diese hat die Polizeistation Eschborn aufgenommen. Im Rahmen des Einsatzes kam es zu Straßensperrungen sowie Verkehrsbehinderungen.

