Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Gas- und Bremspedal verwechselt

Haselünne (ots)

Am Freitagmorgen ist es an der Buchenstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 77-jährige Autofahrerin wurde dabei leicht verletzt. Sie wollte gegen 9.30 Uhr mit ihrem VW Polo von einer Grundstückszufahrt auf die Buchenstraße in Richtung Lindenstraße einfahren. Dabei vertauschte sie beim Rangieren das Bremspedal mit dem Gaspedal und stieß anschließend gegen mehrere Hecken und Bäume. Sie stand anschließend unter Schock.

