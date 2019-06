Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Altkleidercontainer aufgebrochen

Werlte (ots)

Am Donnerstagabend hat die Polizei Sögel an der Molkereistraße in Werlte drei Täter bei einem Diebstahl auf frischer Tat erwischt. Gegen 18 Uhr wurde die Zivilstreife Männer aufmerksam, die sich dort an einem Altkleidercontainer zu schaffen machten. Sie hatten den Behälter aufgebrochen und waren gerade damit beschäftigt, die darin befindlichen Kleidungsstücke zu stehlen. Als sie die Polizei erkannten, ergriffen sie auf Fahrrädern die Flucht in unterschiedliche Richtungen. Einer der Täter wurde eingeholt und festgenommen. Die anderen beiden konnten entkommen. Nach Feststellung seiner Personalien konnte auch der 30-jährige rumänische Saisonarbeiter wieder gehen. Hinweise zu den flüchtigen Männern nimmt die Polizei Sögel unter (05952)93450 entgegen.

