Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Handtasche verloren, ehrlicher Finder meldet sich bei Polizei

Lingen (ots)

Am Montagnachmittag hatte sich eine ältere Dame hilfesuchend an die Polizei gewendet. Sie war zu dieser Zeit noch davon ausgegangen, dass man ihr die Handtasche samt Inhalt gestohlen habe. Glücklicherweise nahm die Geschichte ein positives Ende. Die Seniorin war zunächst nach dem Einkauf beim Lidl-Markt an der Lindenstraße auf das Fehlen ihrer Handtasche aufmerksam. Geworden. Weil sie zuvor den Einkaufswagen weggebracht hatte nahm sie an, dass die Tasche samt 500 Euro Bargeld, sämtlichen Ausweispapieren und dem Smartphone gestohlen worden sein müsse. Aufgelöst verständigte sie die Polizei. Die Beamten leiteten ein Verfahren wegen Handtaschendiebstahls ein. Etwa eine Stunde später nahm die Geschichte dann aber eine glückliche Wendung. Ein Mann meldete sich bei der Polizei in Lingen und gab an, eine Handtasche samt Inhalt in einem Einkaufswagen am Lidl-Markt gefunden zu haben. Der überglücklichen Frau konnte ihr Eigentum vollständig wieder ausgehändigt werden. Der ehrliche Finder wurde mit einem großzügigen, freiwilligen Finderlohn bedacht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell