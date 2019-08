PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Donnerstag, 29.08.2019

Hofheim (ots)

1. Tödlicher Zwischenfall auf Gleisen, Flörsheim am Main, Bereich Bahnhof, Höllweg, Donnerstag, 29.08.2019, gegen 06:30 Uhr

(jn)Heute Morgen ereignete sich auf den Gleisen wenige Hundert Meter vor dem Flörsheimer Bahnhof ein Zwischenfall, bei dem ein 23 Jahre alter Mann tödlich verletzt wurde. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge hielt sich der junge Mann gegen 06:30 Uhr im Bereich der Gleise auf, als ein aus Wiesbaden kommender Regionalzug den Mann erfasste. Sein Tod wurde noch am Unglücksort festgestellt. In der Folge wurde der Zugverkehr bis kurz vor 09:00 Uhr in beiden Richtungen gesperrt und der Zug teilweise geräumt. Die Kriminalpolizei aus Hofheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen und geht derzeit von einem Suizid aus. Zugleich kann ein Unfallgeschehen noch nicht ausgeschlossen werden. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung liegen nicht vor.

2. Rollerfahrer flüchtet vor Polizei - Fußgänger müssen zur Seite springen, Hofheim am Taunus, Schmelzweg, Schwarzbachweg, Elisabethenstraße, Mittwoch, 28.08.2019, 19:00 Uhr

(jn)Am Mittwochabend ereignete sich im Hofheimer Stadtgebiet eine Verfolgungsfahrt zwischen einem bislang unbekannten Rollerfahrer und der Besatzung eines Streifenwagens der Polizeistation in Hofheim. Gegen 19:00 Uhr war das schwarz-rote Moped den Polizisten an der Einmündung Schmelzweg / Hofheimer Straße aufgefallen, da der Fahrer ohne Helm und Kennzeichen unterwegs war. Folglich entschieden sich die Beamten dafür, den Mann, der osteuropäisch aussah, etwa 20 Jahre alt und rund 1,80 Meter groß gewesen sein soll, zu kontrollieren. Dies wurde mittels deutlicher Anhaltezeichen signalisiert. Allem Anschein nach hatte der Rollerfahrer anderes im Sinn, denn er beschleunigte sein Gefährt, bog nach rechts auf einen parallel zum Schwarzbach verlaufenden Schotterweg ab und fuhr in Richtung Elisabethenstraße davon. Die Polizisten verfolgten den Flüchtigen, der mittlerweile über die Pfarrgasse in die Ostendstraße und im weiteren Verlauf über die Neugasse in Richtung Schmelzweg fuhr, bis zu einer Verbindungsstraße, die den Schmelzweg mit der Lindenstraße verbindet, jedoch mittels Poller gegen die Durchfahrt von Kraftfahrzeugen gesichert ist. Während der Verfolgung mussten sich mehrere Fußgänger und Radfahrer mit einem Schritt zur Seite in Sicherheit bringen, um einen Zusammenstoß mit dem Roller zu vermeiden. Zudem musste ein Fahrzeug, das auf der Rudolf-Mohr-Straße unterwegs war, stark abbremsen. Deshalb ermittelt die Hofheimer Polizei nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und des Verdachts des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und bittet Zeugen sowie Geschädigte des Vorfalles, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden. Der Unbekannte mit längeren dunkelblonden Haaren war außerdem mit einer kurzen Sporthose, neonorangenem Sport-Shirt und schwarzer Basecap bekleidet.

3. 18-jähriger Zweiradfahrer bei Unfall schwerverletzt, Sulzbach (Taunus), Landesstraße 3266, Bereich Ausfahrt Main-Taunus-Zentrum, Mittwoch, 28.08.2019, 17:40 Uhr

(jn)Die durch ein Stopp-Schild geregelte Vorfahrt eines 18-jährigen Motorradfahrers hat am Mittwochnachmittag die 37-jährige Fahrerin eines Audi im Bereich der Ausfahrt des Main-Taunus-Zentrums auf der L3266 missachtet. Der 18-jährige Hofheimer stürzte und musste schwerverletzt in ein Krankenhaus transportiert werden. Wie die Unfallaufnahme zeigte befuhr die Audi-Fahrerin gegen 17:40 Uhr die L3266 aus Bad Soden kommend und nutzte die Abfahrt in Richtung MTZ. Zeitgleich befuhr der 18-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades die Ausfahrt vom MTZ in Fahrtrichtung Bad Soden. Der entsprechende Kreuzungsbereich ist durch ein Stopp-Schild geregelt, wobei die 37-Jährige dem 18-Jährigen die Vorfahrt gewähren musste. Diese missachtete sie, woraufhin es zu einer Kollision der zwei Verkehrsteilnehmer kam. Daraufhin stürzte der Hofheimer und zog sich eine Beinverletzung zu, weshalb er zur weiteren Behandlung stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden musste. Das Zweirad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt.

4. Hoher Sachschaden nach Eierwurf auf fahrenden Pkw, Hofheim am Taunus, Schmelzweg, Mittwoch, 28.08.2019, 21:45 Uhr

(jn)Ein Sachschaden in Höhe von mindestens 5.000 Euro an zwei Autos sind das Ergebnis eines Eierwurfes am Mittwochabend im Hofheimer Schmelzweg. Gegen 21:45 Uhr befuhr ein 18-jähriger Frankfurter den Schmelzweg, als auf Höhe der Hausnummer 25a ein Ei mittig auf der Windschutzscheibe seines Pkw landete. Vor lauter Schreck verriss der junge Mann das Lenkrad nach rechts und kollidierte mit einem am Straßenrand geparkten Skoda. Woher das Ei kam und wer das Ei geworfen hat, ist bislang unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Diese werden von der Ermittlungsgruppe der Polizei in Hofheim geführt. Zeugen oder Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0.

5. Weißer Transporter beschädigt Pkw - Fahrer gibt Gas, Liederbach am Taunus, In den Eichen, Mittwoch, 28.08.2019, 14:05 Uhr

(jn)Der Fahrer eines weißen Transporters hat am Mittwochnachmittag einen geparkten Pkw in Liederbach beschädigt und ist anschließend von der Unfallstelle davongerast. Den Angaben der Zeugin nach parkte der Transporter mit Heidelberger Kennzeichen und der grünen Aufschrift "Euro..." rückwärts in der Straße "In den Eichen" aus und stieß gegen einen grauen Mazda. Dieser war auf Höhe der Hausnummer 44 im Bereich der Zufahrt eines Garagenhofes geparkt. Bei dem Zusammenstoß gegen 14:05 Uhr entstand ein größerer Schaden auf der Fahrerseite des Mazda, dessen Reparatur sich auf mindestens 3.000 Euro belaufen dürfte. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, gab der Fahrer Gas und flüchtete unerlaubt von der Unfallstelle. Der Regionale Verkehrsdienst der Polizei in Hattersheim hat die Ermittlungen übernommen und nimmt sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher unter der Rufnummer 06190 / 9360 - 45 entgegen.

6. Im Baustellenbereich abgedrängt, Bundesautobahn 66, Höhe Kriftel, Mittwoch, 28.08.2019, 14:30 Uhr

(jn)Am Mittwochnachmittag ereignete sich auf der BAB 66, Höhe Kriftel, eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein Ford von einem größeren Pkw abgedrängt wurde und mit der dortigen Leitplanke kollidierte. Den Angaben der 76-jährigen Ford-Fahrerin zufolge war diese gegen 14:30 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen der BAB 66 in Richtung Frankfurt unterwegs, als sie im Baustellenbereich von einem in gleicher Fahrtrichtung fahrendem Fahrzeug überholt wurde. Dieses sei in dem stark verengten Bereich von dem linken Fahrstreifen abgekommen, auf den Fahrstreifen der Ford-Fahrerin geraten und habe sie somit abgedrängt. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, sei sie daraufhin nach rechts ausgewichen und habe die Leitplanke touchiert. Der entstandene Sachschaden wird auf einige Tausend Euro geschätzt. Die Geschädigte beschrieb den Wagen als groß - möglicherweise ein SUV - und dunkel. Bislang liegen keine weiteren Hinweise auf den Pkw oder den/die Fahrer/in vor. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0.

