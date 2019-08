PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Freitag, 30.08.2019

Hofheim (ots)

1. Nach Ausweichmanöver: Kind stürzt mit Fahrrad, Autofahrer gesucht!, Kriftel, Frankfurter Straße, Höhe Vitus-Apotheke, Freitag, 30.08.2019, 07:55 Uhr

(jn)Heute Morgen ist ein 10-jähriger Junge mit seinem Fahrrad in Kriftel gestürzt, nachdem er einem bislang unbekannten Pkw ausgewichen ist. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Wie der 10-jährige in Kriftel wohnhafte Junge berichtete sei er um kurz vor 08:00 Uhr im Bereich der Frankfurter Straße auf seinem Rad unterwegs gewesen, als er auf Höhe der Vitus-Apotheke von einem grünen Auto abgedrängt wurde. Er wich dem Fahrzeug aus, stieß gegen den Bordstein und stürzte, wobei er sich schwere Verletzungen zuzog. Ein bislang unbekannter Zeuge beobachtete den Unfall und brachte das Kind zu den in der Nähe wohnenden Eltern, die einen Notarzt verständigten. Der 10-Jährige wurde stationär in einer Klinik aufgenommen. Der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer hatte sich indes unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern oder Angaben zu seinen Personalien gemacht zu haben. Im Moment steht noch nicht fest, ob der Unfallverursacher den Zwischenfall überhaupt bemerkt hatte. Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten Zeugen sowie weiteren Hinweisgebern, die den Vorfall beobachtet haben. Auch der/die Fahrer/in des Pkw wird gebeten, sich bei der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 oder dem Regionalen Verkehrsdienst unter der Telefonnummer 06190 / 9360 - 45 zu melden.

2. Trio entwendet Roller, Hattersheim am Main, Eddersheim, Anton-Flettner-Straße, Nacht zum Donnerstag, 29.08.2019

(jn)In der Nacht zum Donnerstag ereignete sich im Hattersheimer Stadtteil Eddersheim ein Rollerdiebstahl, wobei ersten Hinweise zur Folge ein jugendliches Trio für die Tat verantwortlich sein dürfte. Das schwarze Gefährt des Herstellers "Gilera" mit dem Versicherungskennzeichen 193-KNH stand seit Mittwochabend auf dem Stellplatz eines Mehrfamilienhauses in der Anton-Flettner-Straße. Am Donnerstagmorgen musste der Besitzer dann gegen 09:30 Uhr feststellen, dass sein Roller im Wert von rund 1.500 Euro verschwunden war. Erste Ermittlungen am Tatort ergaben, dass sich drei scheinbar jugendliche Personen an dem Moped zu schaffen gemacht hatten. Zeugen oder Hinweisgeber, die entsprechende Beobachtungen gemacht oder das Zweirad gesehen haben, melden sich bitte bei der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

3. Drei Autos zerkratzt - rund 2.000 Euro Schaden, Flörsheim am Main, Weilbach, Industriestraße, Donnerstag, 29.08.2019, 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

(jn)Einen Vandalismusschaden in Höhe von rund 2.000 Euro mussten drei Autobesitzer am Donnerstag an ihren in Flörsheim, Weilbach geparkten Pkw feststellen. Den Angaben der Geschädigten zufolge hatten ein oder mehrere Unbekannte die hintereinander am Fahrbahnrand der Industriestraße abgestellten Autos der Hersteller Audi, Opel und Seat zwischen 09:00 Uhr und 12:00 Uhr auf der zum Gehweg hin ausgerichteten Seite zerkratzt. Hinweise zu den Verursachern liegen derzeit nicht vor. Deshalb werden sachdienliche Hinweise bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Flörsheim unter der Telefonnummer 06145 / 5476 - 0 erbeten.

4. Fahrzeug angefahren und geflüchtet, Schwalbach am Taunus, Finkenweg, Donnerstag, 29.08.2019, 13:30 Uhr bis 17:30 Uhr

(jn)Im Finkenweg in Schwalbach kam es im Verlauf des gestrigen Donnerstages zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro entstanden ist. Zwischen 13:30 Uhr und 17:30 Uhr wurde ein hier geparkter Mazda von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren und im vorderen Bereich beschädigt. Ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen, entfernte sich der/die Verursacher/in von der Unfallstelle. Der Regionale Verkehrsdienst der Polizei erbittet Hinweise unter der Rufnummer 06190 / 9360 - 45.

5. Pkw auf Parkplatz bei Unfallflucht beschädigt, Hofheim am Taunus, Diedenbergen, Casteller Straße, Donnerstag, 29.08.2019, 16:00 Uhr bis 17:15 Uhr

(jn)Bei einer Unfallflucht am Donnerstagnachmittag im Hofheimer Stadtteil Diedenbergen ist ein Sachschaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro an einem Citroen entstanden. Die Geschädigte hatte ihren Wagen um 16:00 Uhr auf dem Parkplatz des Gartencenters in der Casteller Straße abgestellt und bei ihrer Rückkehr um 17:15 Uhr festgestellt, dass ihr Stoßfänger hinten rechts zerkratzt und eingedrückt war. Vom Verursacher fehlte keine Spur. Deshalb ermittelt nun der Regionale Verkehrsdienst der Polizei in Hattersheim wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06190 / 9360 - 45 entgegen.

6. VW Scirocco zerkratzt, Kelkheim (Taunus), Münster, Waldwiese, Mittwoch, 28.08.2019, 12:50 Uhr bis 16:00 Uhr

(jn)Allem Anschein nach mutwillig haben ein oder mehrere unbekannte Täter am Mittwochnachmittag einen VW im Kelkheimer Stadtteil Münster zerkratzt. Der weiße Scirocco stand zwischen 12:50 Uhr und 16:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße Waldwiese, als die linke Fahrzeugseite des Wagens zerkratzt wurde und ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro entstand. Hinweise auf die Unbekannten werden unter der Rufnummer 06195 / 6749 - 0 bei der Kelkheimer Polizei entgegengenommen.

7. Aktueller Blitzerreport für den Main-Taunus-Kreis für die 36. Kalenderwoche

Seit Juni 2015 veröffentlicht das Polizeipräsidium Westhessen wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Montag: L3005, Gem. Eschborn, Höhe Fasanenweg

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

