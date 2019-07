Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen - 29-Jähirger bei Unfall schwer verletzt

Dörpen (ots)

Gestern Nachmittag ist es auf der Neudörpener Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 29-jähriger Autofahrer wurde dabei schwer verletzt.

Der Mann aus Börger war gegen 15:10 Uhr in Richtung Neudörpen unterwegs, als er in einer Kurve von der Fahrbahn abkam und die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Im weiteren Verlauf überschlug sich der PKW mehrfach und kam auf einem angrenzenden Feld zum Stehen. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde anschließend mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An seinem VW Caddy entstand erheblicher Sachschaden.

