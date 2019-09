PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Sondermeldung der PD Main-Taunus vom 01.09.2019 Sammlerstücke in Wohnung aufgefunden Bad Soden am Taunus, Königsteiner Straße 31.08.2019, 17:55 Uhr

Hofheim (ots)

Am Samstagabend konnten in einer Wohnung der Königsteiner Straße mehrere Waffen, etliche Granaten, Munitionskisten und Kanister mit unbekanntem Inhalt aufgefunden werden.

Am Samstagabend wurde auf einem Dach eines Mehrfamilienhauses der Königsteiner Straße in Bad Soden am Taunus ein 46-jähriger Mann festgestellt. Der Mann wurde von der Feuerwehr vom Dach gerettet. Wie sich herausstellte, hatte sich der Mann aus seiner Wohnung ausgeschlossen und beabsichtigte über das Dach in seine Wohnung zurückzukehren, was ihm misslang. Im weiteren Verlauf konnten in seiner Wohnung mehrere Waffen, etliche Granaten, Munitionskisten und Kanister mit unbekanntem Inhalt aufgefunden werden. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass es sich hierbei um explosive Stoffe handelt, wurden zwei Gebäude und eine Gaststätte vorsorglich geräumt. Der unmittelbare Bereich um die Gebäude wurde abgesperrt. Spezialkräfte der Polizei überprüften die aufgefundenen Stoffe und Gegenstände. Es wurde ein verbotener Gegenstand sichergestellt. Bei allen anderen Gegenständen und Stoffen handelte es sich um Sammlerstücke.

Nachdem die polizeilichen Maßnahmen beendet wurden, konnten alle Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren.

Gefertigt durch Döbbel, POK

