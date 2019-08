Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Brand; Durchgeladen; Waschbären verursachen Polizeieinsatz

Marburg-Biedenkopf (ots)

Hartenrod - Brand

Feuerwehr und Polizei waren am Freitag, 09. August, ab 08.20 Uhr, wegen eines Brandes in einer Schreinerei in der Hauptstraße. Nach den ersten Ermittlungen brannte es in einer Absauganlage des Betriebs. Es entstand ein Sachschaden in größerer fünfstelliger Höhe. Über verletzte Personen ist bislang nichts bekannt. Die Brandursachenermittler der Kriminalpolizei Marburg haben die Ermittlungen übernommen. Zur Brandursache sind derzeit noch keine Aussagen möglich.

Kirchhain - Durchgeladen

Als die Mitarbeiter eines Geschäfts in der Kirchhainer Innenstadt am Donnerstag, 07. August, gegen 18.30 Uhr beobachteten, wie direkt vor dem Eingang jemand eine Pistole durchlud, verschlossen sie sofort die Tür, zogen sich zurück und riefen unmittelbar die Polizei an. "Hier haben die Angestellten genau richtig reagiert. Sie haben beobachtet, gehandelt und sich nicht selbst in Gefahr gebracht. Das war vorbildlich. Das hier letztlich keine echte Bedrohung vorlag, ist völlig irrelevant und war ja auch nicht abzusehen. Sie werden in gleicher Situation hoffentlich wieder ganz genau so handeln!" Der Anruf bei der Polizei führte zu einem Einsatz gleich mehrerer uniformierter und ziviler Beamten. Die beiden Beschriebenen hielten sich noch in unmittelbarer Nähe des Geschäfts auf. Es handelte sich um zwei Jugendliche im Alter von 14 bzw. 15 Jahren. Sie hatten jeweils eine Soft-Ai-Pistole "Made in .." bei sich, die sei wohl in einem nahen Markt erworben hatten. Sie bereiteten sich nach eigenen Angaben vor dem Geschäft auf das beabsichtigte Spiel auf dem Schulgelände der Alfred-Wegener-Schule vor. Das Ausmaß bzw. die Wirkung ihres Handelns war den Jungs wohl keineswegs bewusst und auch nicht in den Sinn gekommen. Die Polizei stellte die Anscheinswaffen sicher, erklärten den Jungs deutlich die Wirkung ihres Handelns und übergab sie anschließend den Eltern.

Marburg - Waschbären verursachen Polizeieinsatz

Bereits am frühen Samstagmorgen (03. August) meldeten aufmerksame Zeugen verdächtige Geräusche in einem Cafe am Grün. Das Cafe war schon früher mal Ziel von Einbrechern. Die Polizei suchte zunächst das Grundstück rund um das Cafe ab und schaute dann nach Fenstern und Türen. Nirgends gab es Anhaltspunkte für einen Einbruch. Das Cafe selbst war leer. Vermutlich hatten die vier auf der Außenterrasse gesichteten Waschbären, die beim Eintreffen der Streife sofort flüchteten, die typischen Einbruchsgeräusche verursacht. "Gut, dass es solche Zeugen gibt, die sofort die Polizei anrufen, wenn sie derartige typische Einbruchsgeräusche hören. Lieber ein Anruf mit einem solchen Ergebnis als kein Anruf und ein tatsächlicher Einbruch."

