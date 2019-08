Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Weiterer Einbruch in Kindergarten gemeldet;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Weiterer Einbruch in Kindergarten gemeldet

Ebsdorfergrund- Ebsdorf: Am Mittwochvormittag, 7. August wurde der Polizei ein weiterer Einbruch in einen Kindergarten gemeldet. Betroffen ist die Einrichtung in der Straße "Leidenhöfer Hohl". Die Tatzeit liegt zwischen Donnerstag, 1. August und Dienstagnachmittag, 6. August, 15 Uhr. Die Unbekannten verschafften sich auch hier gewaltsam Zugang ins Innere und durchwühlten diverse Schränke und Schubladen. Beute machten die Täter nicht. Bei dem gewaltsamen Vorgehen der Einbrecher entstand ein Sachschaden von 1500 Euro. Ein möglicher Tatzusammenhang mit den Vorgängen in Schröck, Emsdorf und Hatzbach wird derzeit geprüft. Zeugen, denen verdächtige Personen/Fahrzeuge rund um den Kindergarten aufgefallen sind, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Jürgen Schlick

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120

Fax: 06421-406 127



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell