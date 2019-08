Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Kindergärten im Visier von Einbrechern - Junger Mann flüchtet;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Kindergärten im Visier von Einbrechern - Junger Mann flüchtet

Marburg/Kirchhain/Stadtallendorf: Gleich drei Einbrüche in Kindergärten registrierte die Polizei in der Nacht auf Dienstag, 6. August im Kreisgebiet. In einem Fall flüchtete ein junger Mann vom Tatort.

In Schröck waren Unbekannte in der Straße "Am Schwarzen Born" aktiv. Nach dem gewaltsamen Eindringen stahlen die Diebe ein Tablet Samsung Galaxy im Wert von 600 Euro.

In Emsdorf schlugen die Einbrecher in der Straße "Alte Schulstraße" eine Scheibe ein und durchsuchten sämtliche Schränke und Schubladen. Beute machten die Unbekannten hier allerdings nicht.

Scheibenklirren ließ einen Zeugen um 4.35 Uhr in Hatzbach hellhörig werden. Kurz danach flüchtete ein junger Mann zu Fuß von dem Grundstück des Kindergartens in der Straße "Am Ziegelgarten" in Richtung Ortsmitte. Der mutmaßliche Täter trug eine Jeans sowie einen dunklen Kapuzenpullover. Die Kapuze hatte der Unbekannte auf den Kopf gezogen. Wie sich kurz danach herausstellte, fehlt aus dem Kindergarten ein Bargeldbetrag im unteren, dreistelligen Bereich.

Die Ermittler prüfen derzeit, ob zwischen den einzelnen Taten ein Zusammenhang besteht.

Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe: Wem sind rund um die Kindergärten verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat in Hatzbach kurz nach der Tat um 4.35 Uhr einen Mann im Ort, eventuell laufend, wahrgenommen. Hinweise bitte an das Fachkommissariat der Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Jürgen Schlick

