Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Junge Frau stirbt bei Unfall - Mehrere Personen schwer verletzt;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Junge Frau stirbt bei Unfall - Mehrere Personen schwer verletzt

Breidenbach/Bundesstraße 253: Tödliche Verletzungen erlitt eine junge Autofahrerin aus dem Hinterland am Dienstagmorgen, 6. August bei einem schweren Unfall auf der Bundesstraße 253 zwischen Niederdieten und Oberdieten. Weitere Personen erlitten schwerste Verletzungen. Insgesamt waren drei Fahrzeuge beteiligt. Vor Ort waren mehrere Notärzte, Rettungswagen, die Feuerwehr sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Der Unfallablauf ist bisher völlig unklar, da teilweise unterschiedliche Schilderungen zum Ablauf vorliegen.

Gesichert ist derzeit nur, dass ein 43-Jähriger mit einem litauischen Sattelzug auf der rechten von zwei möglichen Fahrspuren in Richtung Oberdieten unterwegs war. An dem nachfolgenden Geschehen gegen 6.20 Uhr waren ein mit fünf Personen besetzter Pkw Daimler Benz aus Marburg sowie ein Pkw Polo beteiligt. Fest steht lediglich, dass der Sattelzug von einem der beteiligten Wagen überholt wurde und sich der andere Beteiligte aus der Gegenrichtung näherte. In der Folge kam es auf der linken Überholspur (in diesem Bereich zweispurig) in Fahrtrichtung Oberdieten zu einem Frontalzusammenstoß zwischen dem Polo und dem Daimler Benz. Nach dem Frontalzusammenstoß krachte einer der Beteiligten mit seinem Fahrzeug auch noch gegen den litauischen Lastwagen. Die 20 Jahre alte Polo-Fahrerin aus dem Hinterland erlitt dabei tödliche Verletzungen. Der mutmaßliche Fahrer des Daimler Benz, ein 36 Jahre alter Mann aus Marburg, erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und wurde von einem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik nach Gießen gebracht. Die anderen Insassen aus dem Mercedes (Angehörige/Verwandte) wurden ebenfalls mit schweren Verletzungen in verschiedene Kliniken transportiert. Hierbei handelt es sich um einen 40 Jahre alten Mann, eine gleichaltrige Frau sowie einen zweijährigen Jungen und ein zwölfjähriges Mädchen. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Vor Ort waren mehrere Notärzte, Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber sowie die Feuerwehr im Einsatz. Die Bundesstraße 252 ist derzeit noch für die umfangreichen Ermittlungen sowie für Rettungs- und Bergungsarbeiten voll gesperrt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Marburg wurde ein Gutachter zur Klärung und Rekonstruktion des Unfallgeschehens hinzugezogen. Zudem wurden die beiden Fahrzeuge (Polo und Daimler) sichergestellt. Zur Schadenshöhe kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden. Weitere Auskünfte zu dem Vorfall erteilt ab sofort ausschließlich die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Marburg, Tel. 06421- 290222. Zeugen, die sich bisher nicht gemeldet haben, setzen sich bitte mit der Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950, in Verbindung.

Jürgen Schlick

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120

Fax: 06421-406 127



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell