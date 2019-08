Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbrecher entpuppen sich als Waschbären;Auto zweimal beschädigt;Parkplatzrempler;Daimler landet nach Ausweichmanöver im Graben;Unbekannter kracht an Ausfahrt gegen Leitplanke;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Einbrecher entpuppen sich als Waschbären

Marburg: Verdächtige Geräusche in der Straße "Am Grün" meldete eine Anwohnerin am Samstagmorgen, 3. August bei der Polizei. Die alarmierten Ordnungshüter trafen gegen 5 Uhr auf die mutmaßlichen Einbrecher. Die vier Waschbären flüchteten sofort.

Auto zweimal beschädigt

Lohra-Kirchvers: In der Straße "In der Grafschaft" wurde ein grauer Daimler Benz gleich zweimal von unterschiedlichen Verkehrsteilnehmern beschädigt. Die beiden Vorfälle ereigneten sich zwischen Donnerstag, 1. August, 12 Uhr und Sonntag, 4. August, 11 Uhr. Den Schaden am Kühlergrill dürfte ein Autofahrer beim Ein- oder Ausparken verursacht haben. Die Kratzer an der Beifahrertür deuten auf einen Radfahrer hin, der beim Vorbeifahrern unachtsam war. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Parkplatzrempler

Kirchhain: Bei einem missglückten Parkmanöver am Montagvormittag, 5. August hinterließ ein Unbekannter auf dem Parkplatz eines Marktes in der Frankfurter Straße einen geringen Schaden. Der Autofahrer fuhr zwischen 9.45 und 10.10 Uhr gegen die linke Seite eines schwarzen Ford Focus und kümmerte sich nicht weiter um den Vorfall. Hinweise bitte an die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050.

Daimler landet nach Ausweichmanöver im Graben

Cölbe/Kreisstraße 3: Weil ein entgegenkommendes Fahrzeug über die Fahrbahnmitte fuhr, musste ein Daimler-Fahrer am Montagnachmittag, 5. August, 14.10 Uhr, auf der Kreisstraße 3 zwischen Bracht und Schönstadt nach rechts ausweichen. Der junge Mann verhinderte zwar eine Kollision, landete dafür aber im Straßengraben. An seinem Fahrzeug entstand ein Schaden von 500 Euro. Der mutmaßliche Unfallverursacher, der mit einem silberfarbenen VW Passat mit Korbacher Kennzeichen unterwegs war, fuhr einfach weiter. Hinweise bitte an die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050.

Unbekannter kracht an Ausfahrt gegen Leitplanke

Rauschenberg: Ein Unbekannter wollte zwischen Sonntag, 4. August, 22 Uhr und Montag, 5. August, 7 Uhr von dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes nach links auf die Bahnhofstraße einbiegen. Dabei krachte der Fahrer gegen eine Leitplanke und hinterließ einen Schaden von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050.

Astra angefahren

Bad Endbach: Wahrscheinlich beim Auffahren auf einen Parkplatz im Bornweg touchierte ein Autofahrer einen dunkelblauen Astra Kombi hinten links und verursachte einen Schaden von 800 Euro. Die Unfallflucht ereignete sich zwischen Sonntag, 4. August, 21.45 Uhr und Montag, 5. August, 00.50 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation in Biedenkopf, Tel. 06461- 92950, entgegen.

Jürgen Schlick

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120

Fax: 06421-406 127



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell